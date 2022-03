Em quais estados compensa abastecer com etanol? Confira lista

A diferença entre os preços da gasolina e do etanol fez com que a segunda opção compensasse mais na última semana. De acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no período entre 27 de fevereiro e 5 de março, o etanol teve um melhor custo benefício em 4 estados brasileiros.

No Mato Grosso, onde abastecer com o álcool foi mais vantajoso, a diferença de preço entre os dois combustíveis chegou a R$ 2,10. O levantamento aponta que os preços do etanol recuaram em 15 Estados e no Distrito Federal em comparação com a semana anterior.

O etanol tem um poder calorífico menor do que a gasolina. Então, para que haja uma vantagem econômica, é necessário que o preço nas bombas seja igual ou inferior a 70% do valor do combustível a base de petróleo.

Além de Mato Grosso, o preço do etanol correspondeu a menos de 70% em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. No Amapá, o combustível a base de cana de açúcar custou até mais do que a gasolina, que teve o menor preço médio do país, em R$ 5,83.

No Ceará, o álcool custou por volta de 84,6% do valor da gasolina, sendo a seguda opção mais vantajosa. Durante a semana analisada, a gasolina comum custou em média R$ 6,543 no estado. Os preços mínimo e máximo foram, respectivamente, R$ 6,19 e R$ 7,239.

Onde compensa abastecer com etanol?

Estado Gasolina Etanol Porcentagem Mato Grosso 6,323 4,217 0,666930255 Goiás 6,701 4,515 0,673780033 Minas Gerais 6,884 4,717 0,685212086 São Paulo 6,289 4,365 0,694069009 Paraná 6,497 4,903 0,754655995 Mato Grosso do Sul 6,436 4,884 0,758856433 Piauí 7,104 5,442 0,766047297 Bahia 6,999 5,375 0,767966852 Paraíba 6,435 4,968 0,772027972 Alagoas 6,519 5,096 0,781714987 Pernambuco 6,389 5,037 0,788386289 Distrito Federal 6,791 5,36 0,789279929 Sergipe 6,478 5,125 0,791139241 Amazonas 6,619 5,279 0,7975525 Rio de Janeiro 7,143 5,718 0,80050399 Rio Grande do Norte 6,873 5,545 0,806780154 Espírito Santo 6,731 5,519 0,819937602 Tocantins 6,753 5,703 0,84451355 Ceará 6,543 5,537 0,846247899 Maranhão 6,491 5,531 0,852102912 Acre 6,966 5,97 0,857019811 Pará 6,71 5,926 0,883159463 Rondônia 6,702 5,931 0,884959714 Santa Catarina 6,486 5,821 0,897471477 Roraima 6,403 6,04 0,943307824 Rio Grande do Sul 6,298 6,189 0,982692918 Amapá 5,833 5,96 1,021772673