Duas apostas do Ceará ganham R$ 80 mil na Mega-Sena

Premiação máxima acumulou para o sorteio da próxima semana.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Foto mostra lotérica com bilhetes da Mega Sena em destaque.
Legenda: Mega Sena sorteou mais de R$ 10 milhões, mas ninguém acertou as seis dezenas.
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.
Duas apostas do Ceará acertaram cinco números no concurso 2942 da Mega Sena, realizado na noite desse sábado (22), em São Paulo. Com o resultado, cada uma faturou o prêmio de mais de R$ 80,2 mil.

Ambas as apostas foram feitas na modalidade simples e em lotéricas na região do Cariri, no Interior do Ceará. Uma foi realizada na cidade de Farias Brito, enquanto a segunda foi no município de Barro — esta no tipo “teimosinha", quando o jogador concorre com os mesmos números por até 12 concursos consecutivos.

Já entre as apostas que acertaram quatro números, o Ceará registrou 36 ganhadores, sendo 16 de Fortaleza. A premiação é de R$1.643,73 para cada. 

No concurso 2942, a premiação máxima era de R$ 10 milhões. No entanto, o prêmio acumulou após ninguém acertar as seis dezenas, deixando a estimativa do valor em R$ 18 milhões para o próximo sorteio, a ser realizado na terça-feira (25).

Resumo do concurso

  • 6 acertos – Não houve ganhadores
  • 5 acertos – 26 apostas ganhadoras, R$ 80.236,08
  • 4 acertos – 2.092 apostas ganhadoras, R$ 1.643,73

Veja resultado Mega-Sena do concurso 2942

  • 30 - 60 - 12 - 54 - 40 - 46.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • e 1 em 2.332 para a Quadra

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

