Loterias do dia podem pagar até R$ 76 milhões neste sábado (22/11); confira

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 76 milhões o mais alto deles.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:04)
Negócios
Na imagem, as diferentes modalidades de premiação dos sorteios da Caixa Econômica Federal.
Legenda: Valores dos prêmios variam, alguns deles acumulados.
Foto: Shutterstock/Joa Souza.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Caixa Econômica Federal realiza, neste sábado (22), sete sorteios imperdíveis para quem deseja tenta a sorte na loteria. 

A partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte em São Paulo (SP), serão sorteados os concursos dos seguintes jogos:

  • Mega-Sena
  • Lotofácil
  • Timemania
  • Dia de Sorte
  • + Milionária

Os valores dos prêmios variam, alguns deles acumulados. O maior a ser pago é da Timemania que sorteará R$ 50 milhões

Para auxiliar os jogadores a organizarem as apostas, o Diário do Nordeste elaborou um guia com as loterias do dia, detalhando os valores das premiações, os preços e como jogar. Confira abaixo:

Loterias com sorteio neste sábado (22/11)

Mega-Sena 2942: Prêmio de R$ 10 milhões

Com prêmio principal estimado em R$ 10 milhões, a Mega-Sena pode premiar neste sábado quem indicar corretamente as seis dezenas sorteadas. Caso o jogador indique corretamente quatro ou cinco números, ainda pode levar prêmios menores. 

Como jogar na Mega-Sena: o jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6. É possível escolher de 6 a 20 números, aumentando as chances e o valor da aposta.

Lotofácil 3544: Prêmio de R$ 6 milhões

Com prêmio principal estimado em R$ 6 milhões, a Lotofácil pode premiar neste sábado quem indicar corretamente as 15 dezenas sorteadas. Também é possível ganhar valores menores se o apostador acertar 11, 12, 13 ou 14 números.

Como jogar na Lotofácil: a aposta mínima custa R$ 3,50 e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.

Timemania 2321: Prêmio R$ 50 milhões

O sorteio da Timemania pode pagar um prêmio de cerca de R$ 50 milhões. Para faturar o prêmio máximo, que está acumulado, é preciso acertar as sete dezenas sorteadas. Também há prêmios para quem acertar de 3 a 6 números, além do Time do Coração.

Como jogar na Timemania: o valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração.

Dia de Sorte 1143: Prêmio R$ 150 mil

O Dia de Sorte sorteia o valor estimado em R$ 150 mil nesta noite. Você pode ganhar o prêmio principal se acertar as sete dezenas, ou prêmios menores ao acertar 4, 5 ou 6 números e o Mês de Sorte.

Como jogar na Dia de Sorte: a aposta mínima custa R$ 2,50. Você escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.

+ Milionária 305: Prêmio R$ 10 milhões

A +Milionária sorteia o valor estimado em R$ 10 milhões na noite de sábado. Você pode ganhar o prêmio principal se acertar as seis dezenas e os Trevos da Sorte. Além do prêmio principal, existem outras nove faixas de premiação.

Como jogar na +Milionária: Os sorteios serão feitos através por meio de dois globos, um com bolas numeradas de 1 a 50, que sorteará seis dezenas; e um com bolas numeradas de 1 a 6, que sorteará dois números.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Na imagem, as diferentes modalidades de premiação dos sorteios da Caixa Econômica Federal.
