Cyber Monday: saiba o que é e veja 5 ofertas com 70% de desconto

Na última sexta-feira (26), ocorreu a Black Friday com descontos variados em lojas físicas e online. Agora, é a vez da Cyber Monday que promete descontos de até 70% em produtos eletrônicos, mas com vendas exclusivas pela internet.

Se você ainda está interessado em aproveitar descontos, confira abaixo uma seleção de produtos que estão em destaque nos sites que aderiram a Cyber Monday.

O que é a Cyber Monday?

A Cyber Monday (segunda-feira cibernética em tradução livre) existe desde 2012 no Brasil. Assim como a Black Friday, a data foi criada nos Estados Unidos com o intuito de aquecer o mercado com um alto volume de vendas.

A diferença entre as duas datas é que a Cyber Monday é voltada exclusivamente para compras online.

Quais as lojas participantes?

As lojas de eletroeletrônicos e informática são as mais suscetíveis a ter os descontos da Cyber Monday, entre elas:

Amazon;

Ibyte;

Americanas;

Submarino

Magazine Luiza

Relógio Smart Watch 2017

Preço: de R$ 249,99 por R$ 89,90* (64% de desconto) - Submarino

Legenda: Relogio Smart Watch 2017 Foto: Divulgação

Smartphone Motorola Moto G7 Play 32gb

Preço: de R$ 1.199,00 por R$ 699,00* (41% de desconto) - Submarino

Legenda: Smartphone Motorola Moto G7 Play 32gb Foto: Divulgação

Fone De Ouvido Sound Beats I2GO Intra-Auricular

Preço: de R$ 53,09 por R$ 23,90* (55% de desconto) - Amazom

Legenda: Fone De Ouvido Sound Beats Foto: Divulgação

Caixa de som Philips com conexão bluetooth

Preço: de R$ 1.199,00 por R$ 599,00* (50% de desconto) - Amazom

Legenda: Caixa de som Philips com conexão bluetooth Foto: Divulgação

Smart TV 55" QLED 4K Samsung

Preço: de R$ 8.599,00 por R$ 4.199,90* (51% de desconto) - Ibyte

Legenda: Smart TV 55" QLED 4K Samsung Foto: Divulgação

Dicas para evitar cair em práticas abusivas

Acompanhe a evolução de preços dos produtos monitorados pelo Procon;

Pesquise em sites de busca de preços o comportamento do valor do produto de seu interesse nos últimos meses;

Registre os preços antes da Black Friday com prints da tela ou foto;

Compre em sites confiáveis. Para verificar a segurança da página, clique no símbolo de cadeado que aparece no canto da barra de endereço ou no rodapé da tela. O endereço da loja virtual deve começar com (https://);

Todo site deve exibir o CNPJ da empresa ou o CPF da pessoa responsável, além de informar o endereço físico onde a loja possa ser encontrada ou o endereço eletrônico para que possa ser contatada e números de telefone;

Computadores de acesso público não devem ser usados para comércio eletrônico;

Analise a descrição do produto e compare com outras marcas;

Imprima ou salve todos os documentos que demonstrem a oferta e confirmação do pedido (comprovante de pagamento, contrato, anúncios etc.);

Nas compras pela internet, dê preferência ao pagamento com cartão de crédito, de forma parcelada. Isto pode ajudar o consumidor a pedir cancelamento da compra ou devolução de valores, caso seja vítima de golpes;

Gere um cartão de crédito temporário no app de sua operadora. Geralmente, esses cartões servem somente para uma compra efetuada. Isso reduz a possibilidade de clonagem de dados e senhas.

Fonte: Procon Fortaleza

Saiba quais são os seus direitos na Black Friday

Produto em promoção ou liquidação possui as mesmas garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC);

Na compra de eletroeletrônicos, peça para testar o funcionamento do aparelho;

Nas compras feitas pela internet, por telefone ou catálogo, existe o “direito de arrependimento” para desistir da compra sem qualquer motivo. O prazo para desistência é de sete dias, a contar da data de recebimento do produto;

No pagamento com cartão de débito/crédito, poderá haver diferenciação de preços em relação a valores pagos em dinheiro;

A loja não é obrigada a trocar o presente que não tenha defeito. No entanto, se o vendedor afirmar que realizará a troca, em qualquer situação, o consumidor deverá solicitar por escrito;

A garantia legal de produto/serviço não durável é de 30 dias e de produto/serviço durável é de 90 dias, de acordo com o CDC;

A garantia legal é complementar à contratual. Portanto, se um produto tem garantia do fabricante de 12 meses, a garantia total deverá ser acrescida de mais 90 dias da garantia legal, ou seja, 15 meses;

Se houver divergência entre o preço anunciado com o registrado no caixa, o consumidor deverá pagar o menor valor;

Peça a nota fiscal com a discriminação do produto ou do serviço detalhadamente.

Fonte: Procon Fortaleza