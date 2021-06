Custo médio da construção no Ceará cresce 1,25% e vai a R$ 1.283 por m²

O custo médio da construção no Ceará, por metro quadrado, cresceu 1,25% em maio e passou para R$ 1.283,02 o metro quadrado, divulgou na manhã desta quarta-feira (9) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A variação é medida por meio do Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi). Com o resultado, no ano, o custo da construção apresenta variação de 8,49%. Em 12 meses, a alta de é 18,1%.

O custo médio da construção no Ceará em maio é o terceiro maior do Nordeste, atrás dos valores observados no Piauí (R$ 1.293,04) e no Maranhão (R$ 1.342,96).

Brasil

No Brasil, o Sinapi foi de 1,78% em maio, 0,09 ponto percentual abaixo da taxa de abril (1,87%). O custo nacional da construção, por metro quadrado, passou de R$ 1.363,41 em abril para R$ 1.387,73 em maio, sendo R$ 810,08 relativos aos materiais e R$ 577,65 à mão de obra.

Materiais

A parcela dos materiais apresentou crescimento de 2,66%, variação 0,48 ponto percentual menor que a do mês anterior (3,14%). Em relação a maio de 2020, (0,19%), houve crescimento de 2,47 pontos percentuais.

Já a parcela da mão de obra subiu 0,58%, com alta de 0,40 ponto percentual em relação a abril (0,18%) e de 0,44 ponto percentual se comparado a maio do ano anterior (0,14%).