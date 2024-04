Cumbuco ganhará condomínio de alto padrão com casas a partir de R$ 1,25 milhão

A Diagonal deve lançar nos próximos meses mais um empreendimento de alto padrão na Região Metropolitana de Fortaleza. Trata-se do Ocean Garden Cumbuco, nas proximidades da praia de mesmo nome, em Caucaia. Será um condomínio de casas, cujo Valor Geral de Venda (VGV) das 160 unidades será de R$ 200 milhões. Cada residência deverá custar, em média, R$ 1,25 milhão.

As informações foram divulgadas em um evento realizado nessa quarta-feira (17) na sede da Diagonal Victa, em Fortaleza. O projeto no Cumbuco seguirá na mesma linha do Ocean Garden Porto das Dunas, que já teve 73% das unidades vendidas e deve ser inaugurado em 2027.

"Diagonal terá o lançamento do Ocean Garden Cumbuco, naquela região de praia, de alto padrão. Serão 160 unidades com VGV de R$ 200 milhões", resumiu Luiz Cruz, gerente de desenvolvimento imobiliário da Diagonal Victa.

Na apresentação do empreendimento, o condomínio está sendo definido como um "lançamento pé na areia: beach houses com gardens privativos, uma área de lazer completa e uma exclusiva guarderia de kitesurfe" nas margens da Praia do Cumbuco.

Segundo informações da Diagonal, devido ao sucesso de vendas do empreendimento no Porto das Dunas, o condomínio costeiro Ocean Garden virou uma linha de imóveis da construtora, que pode futuramente ganhar novos produtos, como o do Cumbuco.

Será o segundo empreendimento de condomínio de casas lançado pela empresa, ao lado do Ocean Garden Porto das Dunas. Focada em imóveis de alto padrão, a Diagonal é reconhecida pelos lançamentos imobiliários de apartamentos, principalmente nos chamados superprédios.

Um deles será o Ivens Monumental, localizado no final da avenida Barão de Studart, na Praia de Iracema. O empreendimento será o mais alto da construtora, com quase 180 metros de altura e também focado no alto padrão. A previsão é de que as vendas sejam iniciadas ainda em 2024.

Prédio hospitalar na Aldeota

O presidente da Diagonal Victa, João Fiúza, detalhou ainda como irá funcionar o novo empreendimento da empresa que vai na contramão dos múltiplos lançamentos imobiliários. Na avenida Santos Dumont, na Aldeota, será construído um condomínio hospitalar denominado The Health, que poderá funcionar como Hospital-Dia, no intermediário entre atendimento ambulatorial e internações.

"O Medical é um projeto que não existe em Fortaleza, que tem prédios comerciais onde clínicas e consultórios são adaptados para essa estrutura. O The Health, como estamos chamando, vai ser lançado com todos os diferenciais de um Medical. Estará preparado para montar uma clínica ou no modelo do Hospital-Dia, onde você possa ter pequenas cirurgias com segurança e certificado", destacou.

De acordo com os executivos da Diagonal, a expectativa é lançar, ainda em 2024, o The Health. Ele terá VGV de R$ 300 milhões e contará com 270 consultórios. Em média, cada uma das unidades custará pouco mais de R$ 1,1 milhão. A construção ficará a cargo da empresa cearense, enquanto que a administração ficará com uma "empresa parceira", como explicou João Fiúza.

"Fortaleza é carente disso. Não tem um prédio onde exista uma rede médica toda interligada. A gente não vai vender só o prédio, mas sim vamos dar uma solução médica. Nossa ideia é que tenha um software que possa ter a anamnese do cliente e que fique armazenada para quando o cliente voltar, tenha um acompanhamento mais completo, ou no cardiologista, ou no pneumologista, ou em outra (especialidade médica)", completou.

Legenda: João Fiúza, presidente da Diagonal Victa Foto: Davi Probo/Marketing Diagonal

Victa: empreendimentos mais acessíveis

Enquanto a Diagonal é focada nos imóveis de alto padrão, sejam imobiliários ou hospitalares, a construtora Victa, fundada em 2017, busca empreendimentos com preços mais acessíveis (com possibilidade de financiamento e negociação pelo Programa Minha Casa, Minha Vida) e em regiões mais distantes da área nobre de Fortaleza e da Região Metropolitana.

Na apresentação, o diretor comercial e de novos negócios da Diagonal Victa, João Ximenes Fiúza, trouxe ainda novidades da construtora para 2024. Serão cinco novos lançamentos. Os prédios residenciais terão VGV de R$ 400 milhões e totalizarão 1,5 mil unidades.

"A gente tem cinco lançamentos neste ano e eles estão localizados em Fortaleza, Eusébio e Caucaia. Próximo ano vamos ter um empreendimento em Maracanaú e muito provável em outro Estado. Esse ano a gente soma 1.500 unidades na Victa", apontou Luiz Cruz.

Conforme informações de João Fiúza, os lançamentos da Victa ficarão localizados principalmente em Fortaleza, nos bairros Mondubim, Castelão, Passaré, e em Caucaia.