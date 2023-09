Confira os 10 bairros mais caros para compra de imóveis em Fortaleza

O Meireles continua sendo o bairro mais caro de Fortaleza para se comprar um imóvel em agosto. Segundo o Índice Fipe Zap+, em agosto o metro quadrado na região foi vendido a R$ 9.757.

Mesmo já apresentando um valor bem elevado, o bairro continua em tendência de alta. Nos últimos 12 meses, o preço de compra do metro quadrado registou elevação de 8,2%.

Além do Meireles, se destacam pelos preços os bairros De Lourdes, com o metro quadrado cotado a R$ 8.686, Engenheiro Luciano Cavalcante (R$ 8.527), Manuel Dias Branco (R$ 7.981) e Aldeota (R$ 7.619).

Assim como o Meireles, estes também registraram avanços nos preços no último ano, com destaque para o De Lourdes, onde os valores dispararam 31,5% em 12 meses.

Confira o ranking completo

Completa o Top 10 de bairros mais caros em Fortaleza Dionísio Torres (R$ 6.747), Praia do Futuro II (R$ 6.578), Fátima (R$ 6.179), Papicu (R$ 5.495) e Joaquim Távora (R$ 5.330).

Entre esses, no entanto, três deles apresentam queda nos preços nos últimos 12 meses: Joaquim Távora (-7,9%), Praia do Futuro II (-4,6%) e Dionísio Torres (-4,4%).

De modo geral, o preço dos imóveis para venda em Fortaleza subiu 0,49% em agosto e 4,91% no acumulado do ano. Nos últimos 12 meses, a alta chegou a 7,29%, de forma que o preço médio do metro quadrado na cidade está em R$ 7.137.

Desde 2020, os valores para compra em Fortaleza vêm em constante tendência de alta. Naquele ano, os preços subiram 2,74%, outros 5,54% em 2021, e mais 8,29% em 2022.

Apesar de ter o metro quadrado mais caro do Nordeste por bairro, a média de Fortaleza não é a mais elevada da Região. Maceió (R$ 7.901) e Recife (R$ 7.514) apresentam médias mais caras que a da Capital cearense.