O mercado de luxo no Ceará é extenso e diverso. Essenciais em qualquer segmento da economia, os profissionais especializados são elo importante também entre os serviços exclusivos à população de alto poder aquisitivo. Confira cinco profissões do mercado de luxo e seus diferenciais.

Corretor de imóveis de altíssimo padrão

Os corretores de luxo em Fortaleza costumam entrar no ramo a partir de uma convivência prévia no meio de alto padrão. Nesses casos, o networking é essencial para quem quer exercer a atividade, já que muitas vendas acontecem a partir da indicação.

Além disso, o conhecimento técnico é essencial para o profissional, tendo em vista que ele lida com um público mais exigente e difícil de agradar. Em alguns casos, a visita a imóveis inclui champanhe e até passeios de helicópteros.

Tendo em vista que a remuneração dos profissionais é no regime de comissão que variam de 4% a 6% do valor dos imóveis negociados, os rendimentos podem começar em R$ 200 mil para a venda de uma unidade de R$ 5 milhões, por exemplo.

Instrutor de Golfe

Apesar de ainda ser um esporte ainda pouco difundido no Ceará, é possível ser instrutor de golfe no Estado. Para isso, é necessário ter vasta experiência prática e obter bons resultados em campeonatos profissionais, segundo o professor do esporte, Max Lima.

Nessas ocasiões, outros profissionais avaliam o conhecimento de regras, etiqueta do esporte e habilidade para executar e demonstrar tacadas avançadas, habilidades exigidas a um instrutor do esporte.

"As principais habilidades para um bom Professor de golfe é a paciência e boa capacidade visual, para detectar erros no swing (movimento do taco e do corpo) durante a tacada", detalha.

O regime de trabalho dos professores de golfe pode ser freelance, que costumam dar aulas a profissionais enquanto também disputam campeonatos, ou ministrar aulas em academias. Nesses casos, o instrutor recebe o rendimento do próprio aluno. Há ainda os profissionais de clubes, que recebem salário fixo e ficam a disposição para organizar torneios e ministrar aulas.

Legenda: Max Lima é instrutor de golfe no Ceará Foto: Arquivo pessoal

Instrutor de Hipismo

O hipismo é outro esporte elitista que exige profissionais especializados. Como não há nenhum curso de profissionalização exigido para o hipismo, o próprio meio seleciona professores de acordo com o desempenho que eles têm, além de sua história dentro do esporte, conforme pontua o cavaleiro profissional e instrutor de hipismo, Jorge Luis Passamani.

"Acaba sendo um 'notório saber', na verdade. O cavaleiro conquista esse conhecimento ao longo de sua história profissional", ressalta Passamani.

Em geral, os professores de alunos em desenvolvimento no esporte são atletas que ainda competem e conseguem conciliar as aulas com a rotina de treinos e provas.

"Esse é o meu caso, eu salto as provas, participo das principais competições do País e dou aula para meus alunos, focando no desenvolvimento do esporte nessa vertente também", afirma o cavaleiro.

Dessa forma, a remuneração é oriunda da prestação de serviço das aulas, além das premiações das provas, comissão no comércio de cavalo e possíveis patrocínios de marcas envolvidas na indústria do cavalo.

Legenda: Jorge Luis Passamani é cavaleiro profissional e instrutor de hipismo Foto: Divulgação

Lighting Designer

O lightning designer é um profissional especialista em projetar a iluminação de ambientes, sejam eles residenciais, comerciais e corporativos, harmonizando a luz com espaços, superfícies, texturas e cores. A atividade está diretamente relacionada à arquitetura e ao design de interiores.

Segundo Roseane Duarte, empresária do setor, apesar de o Design de Iluminação estar em ascensão no Brasil, há carência de profissionais no mercado. "Com a iluminação certa, um ambiente ganha uma atmosfera mais sofisticada e os espaços são transformados. Por isso, é tão importante contar com a ajuda de um profissional especializado em iluminação que saiba aliar a arte do design com as

tecnologias disponíveis no mercado", afirma.

Um light designer bem preparado e com conhecimento técnico na área pode ser "muito bem pago se

for capacitado para atividade. Dependendo da complexidade do projeto, a remuneração pode variar de R$3 mil a R$20 mil, havendo ainda a possibilidade de aumentar esse valor de acordo com o trabalho realizado", explica o Designer Robson Gomes, especialista em iluminação.

Sommelier

Regulamentada em 2011 no Brasil, a profissão de sommelier também é uma profissão do mercado de luxo. Para exercer a atividade, é preciso gostar de servir, além de se interessar por uma gama de temas que inclui história, geografia, química e ciências, segundo indica o presidente da Associação Brasileira de Sommeliers seção Ceará, Thiago Jucá.

Uma das habilidades fundamentais para um sommelier é se dedicar na arte de degustar, buscando aprimoramento da descrição de aromas e sabores de diversas bebidas, a fim de proporcionar a melhor experiência de harmonização.

Legenda: Thiago Jucá é sommelier e presidente da Associação Brasileira de Sommeliers seção Ceará Foto: Arquivo Pessoal

Juca detalha que, entre as possibilidades de atuação desse profissional estão o trabalho apenas em restaurantes, a distribuição de bebidas, a formação de novos sommeliers, entre outros.

"No caso mais clássico, no serviço de um restaurante, o profissional dedica o seu dia à organização da adega do restaurante, à separação dos rótulos da semana, buscando a melhor compatibilização para os pratos do restaurante, à verificação e organização dos utensílios e ao treinamento com os garçons", explica.

A nível Brasil, o salário médio de sommelier gira em torno de R$ 2.500, valor que pode ser uma combinação de salário fixo ou comissão por serviço prestado.

