Elevador para carros e vista para o mar: imóveis de luxo chegam a custar R$ 15 milhões em Fortaleza

Elevadores super-rápidos, várias vagas de garagem, espaços de lazer, uma ampla área interna e uma vista de tirar o fôlego. Esses são alguns atributos para que um imóvel seja considerado de luxo, chegando a custar mais de R$ 15 milhões.

No Ceará, o mercado imobiliário de altíssimo padrão é bastante consolidado. Construtoras cearenses especializadas no segmento têm novos lançamentos previstos e empreendimentos recém-entregues, tendo apresentado alta demanda durante e no pós-pandemia.

Esta é a segunda reportagem da série do Diário do Nordeste sobre o mercado de luxo no Ceará.

Mercado de ciclos

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), Patriolino Dias, explica que o mercado imobiliário tem alguns ciclos, normalmente a cada 10 anos, em que a demanda se torna mais aquecida. A pandemia deu início a uma dessas ondas, com uma procura acima do normal para o mercado de imóveis de luxo.

“Com essa nova onda do pós-covid, teve um novo movimento desse novo ciclo. Teve uns 10 empreendimentos no Meireles com apartamentos acima de 300 m² que foram viabilizados rapidamente”, cita.

Patriolino contextualiza que as condições para aquisição de imóveis como um todo estavam favoráveis na pandemia e que isso também afetou o segmento de luxo.

Ele aponta que esse segmento tem um crescimento limitado, já que normalmente uma pessoa não compra dois imóveis de luxo. Mas, com a pandemia, a procura para segunda moradia cresceu, tornando o mercado mais aquecido.

Patriolino Dias Presidente do Sinduscon A gente tem uma certa concentração de renda no Estado do Ceará, tem algumas pessoas que trabalharam e conseguiram juntar um bom dinheiro. No período da pandemia, essas pessoas passaram 5 meses em casa, tinham dinheiro, estavam com medo de morrer e ainda tinha a taxa Selic a 2%. Muitas pessoas passaram a adquirir um imóvel novo, principalmente em condomínios de alto luxo, seja em Meireles ou praias como Fortim, Aquiraz e Flecheiras”

Para o diretor presidente da construtora Colmeia, Otacílio Valente, deve haver uma pauta momentânea nos lançamentos de imóveis de luxo, mas o mercado segue com potencial para o futuro.

Legenda: Em fase de construção, o One Residencial tem espaços amplos de sala e varanda Foto: Fabiane de Paula

“Eu diria que Fortaleza está servida de imóveis de luxo, existe uma oferta bem razoável, houve muita procura e muita oferta. Eu acho que nesse momento não é adequado novos lançamentos porque ainda existem muitos produtos para serem comercializados. Mas sempre haverá mercado para imóveis de alto luxo e alta renda, porque os imóveis vão envelhecendo”, diz.

Legenda: O One Residencial, da Colméia, é o prédio mais alto da cidade, com 50 andares Foto: Divulgação

A empresa atua no segmento de luxo há mais de 40 anos e está concluindo um empreendimento de 50 andares na região da Beira Mar.

O imóvel de luxo

Para a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), são considerados de luxo imóveis que custam a partir de R$ 1,5 milhão, podendo esse valor variar conforme a região.

Na prática, os imóveis de luxo de Fortaleza trazem alguns diferenciais como acabamentos em materiais de qualidade, áreas comuns equipadas com piscina aquecida, academias e salões de festas e pelo menos 4 vagas de garagens.

Legenda: A vista do imóvel é um dos pontos principais de valorização Foto: Fabiane de Paula

Normalmente, os empreendimentos de alto padrão têm metragem de pelo menos 300 m², com pelo menos três suítes e amplas varandas. Tem se tornado comum colocar pontos de carregamento de carro elétrico para cada unidade e há empreendimentos em Fortaleza que contemplam até mesmo elevador de carro, com garagem dentro do próprio apartamento.

A localização também é um ponto central para a valorização do imóvel de luxo e, quanto mais bonita a vista, mais caro o apartamento. Os empreendimentos mais luxuosos estão localizados na região da Beira Mar e a limitação espacial torna as unidades ainda mais valorizadas pela exclusividade.

Otacílio Valente Presidente da Colmeia Como a Beira Mar é um universo muito limitado, tem uns 4km de comprimento, e quase toda ela já está ocupada, restam poucos terrenos. Os imóveis existentes ganham muito valor por conta da escassez de novos imóveis nessa região”

Otacílio afirma que os preços na Colmeia começam em R$ 4 milhões, chegando a R$ 11 milhões.

No caso da Diagonal, que também trabalha no segmento há mais de 40 anos, os preços do empreendimento mais luxuoso que está sendo construído, ainda sem data para lançamento, começam em R$ 14 milhões. Hoje, a empresa já tem 12 projetos de altíssimo padrão na linha da praia.

Legenda: Os empreendimentos mais luxuosos estão localizados na região da Beira Mar Foto: Divulgação

“O alto padrão sempre existe demanda, independente do momento econômico. Sempre tem uma janela de oportunidade para o alto padrão, sempre tem novas gerações bem sucedidas que querem se mudar para um apartamento de 300 m², principalmente depois da pandemia, as pessoas querem áreas maiores, com uma boa área de lazer”, considera o presidente da construtora, João Fiuza.

Alta procura

Trabalhando com imóveis de até R$ 3,5 milhões, a C Rolim tem conseguido bons resultados no mercado de luxo, tendo já vendido todas as unidades do último empreendimento lançado no Cocó, focado no segmento.

Legenda: Há empreendimentos em Fortaleza que contemplam até mesmo elevador de carro, com garagem no próprio apartamento Foto: Divulgação

De acordo com o diretor de negócios imobiliários da construtora, Fabiano Porto, os últimos dois anos foram bons para o segmento de luxo e a expectativa é que a demanda continue aquecida em 2023.

“2021 e 2022 foram anos bons para esse tipo de público, tem uma procura muito bacana, é um público que procura localização e diferenciais para o produto. Esse ano foi um ano um pouco diferente, teve eleição, copa do mundo. Nossa expectativa é que 2023 a gente tenha um ano bom porque público sempre tem”, ressalta.

