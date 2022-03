Confira 5 dicas para economizar até 15% na próxima vez que for abastecer o veículo

Com a última alta do preço da gasolina, chegando a R$ 7,60 no Ceará, condutores podem buscar alternativas para otimizar o consumo de combustível e gastar menos dinheiro na próxima vez que for abastecer.

Segundo o consultor da área de petróleo e gás, Bruno Iughetti, com 5 dicas simples é possível economizar até 15%, como evitar acelerações e freadas bruscas, fugir de postos que oferecem combustíveis “batizados” e realizar a boa e velha pesquisa de preço.

"Com os impactos do aumento da gasolina, se torna cada vez mais necessário que o consumidor faça uma pesquisa de preço nos postos perto de onde mora. Afinal, tem uma questão de mercado e concorrência que faz com que aconteça pequenas e importantes diferenças nos preços"

Além disso, recorrer ao etanol hidratado (álcool) para economizar só é alternativa interessante, para Iughetti, quando o preço do litro corresponder a no máximo 70% do preço da gasolina. Entenda abaixo como funciona o cálculo, além de outras dicas preciosas neste momento.

Veja as principais dicas para otimizar o consumo de combustível

1 - Pesquisa de preço

Essa é a dica fundamental, segundo Iughetti. Ele relata que os valores praticados por postos de cidades grandes podem chegar a 20% entre um estabelecimento e outro.

Além disso, aproveitar as oportunidades de descontos oferecidas por aplicativos pode ser outra forma de economizar no abastecimento do carro, como o Abastece Aí do Posto Ipiranga, Shell Box do Posto Shell e Ame da Petrobras.

Inclusive, esses aplicativos têm programas de recompensas em dinheiro e incentivos para compra de outros produtos nas lojas parceiras.

2 - Manutenção veicular

As manutenções podem evitar uma série de problemas nos veículos, entre eles o gasto desnecessário de combustível. Além disso, é importante manter pneus com calibragens corretas, porque, secos demandam mais “força” e, portanto, mais combustível.

Outra dica é verificar tanto o alinhamento quanto o balanceamento das rodas a cada 10 mil km rodados.

Além disso, acelerar e frear de maneira brusca são condutas que, além dos riscos, fazem gastar até três vezes mais gasolina, segundo Iughetti.

"É extremamente necessário que o carro esteja bem regulado, que faça com que o motorista não acelere demais e nem faça frenagens bruscas ao longo do dia", afirma o consultor.

3 - Ar-condicionado

Outra recomendação básica é controlar o uso do ar-condicionado. Segundo Iughetti, o ar pode aumentar em 20% ou mais o consumo de combustível.

Para evitar o gasto, o ideal é não colocar o resfriamento no máximo se não estiver muito quente e, claro, não ligar quando os vidros estiverem abaixados.

No entanto, o consultor alerta que andar com os vidros abaixados pode ser perigoso, por isso é preciso controlar o uso sem abrir mão da segurança.

"Entendemos que o ar condicionado faz com que o consumo do veículo seja maior, no entanto, caso o motorista não utilize, vai ter que abrir a janela e ele pode ficar mais exposto a assaltos e crimes. Então, usar o ar-condicionado pode ser uma medida de segurança", alerta.

4 - Combustível adequado

Fuja de postos que possam ter os preços muito mais baratos do que a concorrência. O especialista destaca os riscos de encher o tanque em postos que oferecem combustíveis (etanol, gasolina ou diesel) “batizados”. Afinal, isso é uma das principais causas para o consumo excessivo.

Bruno Iughetti Consultor de petróleo e gás Uma diferença pequena de um posto para outro é aceitável. Mas, se o preço for muito abaixo do mercado, é possível que a gasolina não esteja dentro dos parâmetros ideias, sendo considerada 'batizada'"

5 - Carro flex

Iughetti explica que, caso o carro seja flex, abastecer com etanol pode ser uma boa ideia, mas só vale a pena se o preço do etanol estiver valendo 70% o da gasolina.

"Nesse momento atual, com pressão inflacionária por conta da oferta de petróleo, a gente tem como fazer uma conta bem prática, que é ver se o preço do etanol está valendo 70% o da gasolina", explica.

Veja um exemplo prático, se o preço do etanol estiver R$ 5,69, e o da gasolina estiver R$ 7,59, é só dividir o valor do etanol com o da gasolina. Se o número for menor que 0,7, vale mais a pena usar etanol. Se der acima de 0,7, é preferível usar gasolina.

Veja a fórmula de cálculo:

Preço do etanol / preço da gasolina = resultado

Se for menor do que 0,7: melhor abastecer com etanol

melhor abastecer com etanol Se for maior a 0,7: melhor abastecer com gasolina