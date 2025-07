Conexão ODS reúne lideranças empresariais no Rio Grande do Norte para acelerar a agenda 2030

O Conexão ODS, um dos mais importantes encontros de lideranças do setor empresarial do Brasil, está confirmado para os dias 7, 8 e 9 de agosto, em Natal.

Promovido pela Somos Um, Pacto Global – Rede Brasil, e, nesta edição, também pelo Sebrae RN e Centro Sebrae de Sustentabilidade, o evento tem como propósito central acelerar a transição para um mundo mais sustentável e contribuir para que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU sejam atingidos. O evento busca engajar e conectar representantes dos principais setores do País - CEOs, acionistas, executivos, líderes universitários, poder público, empreendedores sociais, lideranças de povos indígenas, pessoas pretas, pessoas com deficiência e da comunidade LGBTQIAPN+ - na adoção e aprimoramento de práticas que promovam um futuro mais justo e equitativo para todos.

"O Conexão ODS é um convite para que as grandes mentes do nosso ecossistema empresarial saiam do óbvio e mergulhem em uma experiência que une visão estratégica a uma imersão de verdade na agenda da sustentabilidade. Nosso propósito é ir além do debate, gerando compromissos e ações concretas para um futuro mais justo", afirma Ticiana Rolim, presidente da Somos Um e idealizadora do evento.

O cenário escolhido para o encontro é o Hotel Senac Barreira Roxa, em Natal. O empreendimento, reconhecido por suas práticas sustentáveis, alinha-se perfeitamente à Agenda 2030. Com sua localização privilegiada à beira-mar, o ambiente oferece a leveza necessária para a quebra de paradigmas nos debates sobre um futuro mais justo e sustentável.

O diretor técnico do Sebrae RN, João Hélio, afirma que a entidade está comprometida em apoiar empreendedores na construção de negócios mais resilientes e preparados para os desafios das novas economias.

“Sem dúvida, o evento será um marco nesse processo de transformação e alinhamento com as metas globais de desenvolvimento. Sediar o Conexão ODS no Rio Grande do Norte é uma oportunidade única de conectarmos empresários, gestores públicos e atores do ecossistema de impacto, fomentando parcerias estratégicas que fortaleçam a cultura da sustentabilidade em nossa região”, pontua.

Imersão, Impacto Social e Inovação: os pilares do evento

Três frentes marcam o encontro, que também se destaca por uma abordagem engajadora, focada em gerar valor e acelerar resultados, transformando discussões em resultados concretos e gerando ações práticas para a sustentabilidade.

Os painéis discutirão, entre outros temas, justiça climática, água, investimentos de impacto, trabalho e renda dignos, equidade de gênero, tecnologia e ainda terá um painel especial sobre a COP 30 que acontece no Brasil, este ano.

Nomes como Nathalia Arcuri, fundadora do Me Poupe, Alcione Albanese, presidente do Amigos do Bem, e Luciana Costa, diretora do BNDES, são alguns já confirmados.

"Aprofundar os debates sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que norteiam nossa principal estratégia junto às empresas, a Ambição 2030, é o que nos move por todo o nosso país e também fora dele. Agora, temos uma oportunidade ímpar de promover uma troca de experiências com os principais atores do Nordeste. Iremos discutir a promoção de práticas e iniciativas empresariais que resultem na maior preservação do meio ambiente e também tragam maior qualidade de vida a quem precisa", defende Guilherme Xavier, co-diretor executivo do Pacto Global - Rede Brasil.

Encontro com Comunidades: Uma oportunidade única de vivência e conexão, onde os convidados serão imersos em cinco comunidades e projetos que atuam diretamente na solução de desafios socioambientais no Rio Grande do Norte.

Conexão Empreender: Um espaço dedicado à economia local, onde 10 negócios do Rio Grande do Norte e três que fazem parte do Programa Zunne — todos negócios de impacto socioambiental positivo — terão a oportunidade de expor e comercializar seus produtos durante o evento, incentivando o empreendedorismo e a geração de riqueza local.

Desafio Inovação com Impacto: Uma maratona de inovação que reúne jovens para criar soluções de negócios focadas em dois desafios socioambientais reais do Rio Grande do Norte: Economia circular e resíduos têxteis - que busca a redução e o reaproveitamento dos descartes desse tipo de indústria - e Agricultura regenerativa da caatinga - focado em soluções sustentáveis para a recuperação do solo e a preservação do bioma da região, que contabiliza 90% da área potiguar. Mais do que uma competição, o Desafio Inovação com Impacto — apresentado pelo Instituto Riachuelo, que tem como missão transformar vidas por meio da geração de trabalho e renda — estimula a colaboração e o networking, impulsionando a criação de negócios inovadores que visam transformar realidades, com a mentoria de especialistas renomados. Oito equipes, selecionadas por meio de edital, irão desenvolver modelos de negócios consistentes, escaláveis e de alto impacto para a região. As três melhores equipes serão premiadas com R$10 mil e terão acesso à Trilha Impactar, um programa de incubação de seis meses oferecido pela Somos Um, que transformará as ideias mais promissoras em negócios prontos para o mercado.

Além da intensa programação de debates e inovações, o Conexão ODS celebra a arte e a cultura por meio do Conexão Cultural. Ao longo da programação do evento, apresentações de música, dança e outras expressões artísticas irão enriquecer a experiência dos participantes, proporcionando pausas inspiradoras e estimulando novas conexões.

Amplificando o Impacto e o Conhecimento através do Digital

Comprometido com a democratização do conhecimento, o Conexão ODS utilizará a tecnologia para ampliar seu impacto e acessibilidade. Todo o evento será transmitido ao vivo pelo YouTube, garantindo que os debates e palestras alcancem um público muito mais amplo, para além dos participantes presenciais.

Além disso, o Conexão ODS contará, mais uma vez, com o "PodImpactar", um podcast focado no tema das novas economias. Com 10 episódios e tendo como convidados painelistas e participantes do evento, a cada episódio aprofundará temas diretamente relacionados à Agenda 2030, oferecendo análises e perspectivas valiosas que continuarão a inspirar e engajar a audiência muito após o encerramento do encontro.

"Acreditamos que o conhecimento sobre sustentabilidade deve ser acessível a todos. A transmissão via YouTube e o 'Pod_Impactar' são ferramentas essenciais para desmistificar a Agenda 2030 e inspirar a ação em larga escala, levando a riqueza dos nossos debates para um número muito maior de pessoas", enfatiza Ticiana.

O Conexão ODS é viabilizado por uma sólida rede de parcerias. O evento conta com o patrocínio de Aço Cearense, Banco do Nordeste, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Grupo Boticário e Instituto Riachuelo. Além disso, tem apoio da Brisanet, Santa Clara, SENAC e Fecomércio RN, e Solar - Coca-Cola. A InterTV é a parceira de mídia, assegurando a ampla divulgação dos debates e das soluções propostas.

>> Confira a programação completa (sujeito a alteração)

Serviço

Conexão ODS

Quando: 7 a 9 de agosto

Onde: Hotel Senac Barreira Roxa – Natal (RN)

Realização: Somos Um, Pacto Global – Rede Brasil, Sebrae-RN e Centro Sebrae de Sustentabilidade.