Companhia francesa Casino anuncia venda de unidades do Pão de Açúcar

Tentando reduzir dívidas, a empresa francesa Casino anunciou, nesta segunda-feira (26), que tem a intenção de vender suas filiais sul-americanas, incluindo as lojas do Grupo Pão de Açúcar. A decisão ocorreu após a companhia europeia terminar 2022 com um débito de 6,4 bilhões de euros, cerca de R$ 33,3 bilhões.

A empresa possui quase mil unidades no Brasil e mais de 2,1 mil na Colômbia, onde pretende fechar a rede de hipermercados Éxito. O fim também parece certo para as 96 unidades da companhia no Uruguai e para as 33 na Argentina.

Somadas, as lojas renderam 17,8 bilhões de euros, cerca de R$ 92,7 bilhões, ao grupo, apenas em 2022. A quantia representou mais da metade do rendimento total da empresa, que arrecadou, naquele ano, 33,6 bilhões de euros.

Além do faturamento significativo, as filiais sul-americanas do grupo também concentram um número considerável de funcionários: quase 75% dos colaboradores da Casino trabalham no continente.

Por enquanto, ainda não há data precisa para a venda das unidades sul-americanas.

DÍVIDAS

A venda das lojas não é a primeira tentativa da empresa de reduzir dívidas. Na semana passada, a companhia francesa revelou ter vendido sua porcentagem nas ações da rede atacadista Assaí por 403 milhões de euros, ou seja, R$ 2,11 bilhões.

As medidas são consequências de anos enfrentando dificuldades financeiras e devem reduzir os débitos pela metade, como parte de um processo de conciliação.

A empresa espera converter as dívidas, de mais de 3 bilhões de euros, em capital, permitindo que os credores tornem-se acionistas da Casino, ao invés de recuperarem os valores.

A companhia ainda conseguiu fazer um acordo com o governo francês para adiar o pagamento de “impostos e encargos sociais” no valor de 300 milhões de euros.

