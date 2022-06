Comitê diz que não há impedimentos para Caio Paes de Andrade assumir a Petrobras

Caio Mário Paes de Andrade avançou mais um degrau no caminho da indicação para a presidência da Petrobras nesta sexta-feira (24). O Comitê de Elegibilidade chegou a conclusão de que não há vedações para que o executivo assuma o comando da estatal.

A indicação de Paes de Andrade depende de deliberação do Conselho de Administração, segundo comunicado da Petrobras. As informações são do G1. Em maio, o executivo chegou a ser apontado como novo presidente.

Ele foi indicado ao cargo por Jair Bolsonaro há um mês. No entanto, trâmites legais impediram que a substituição fosse efetivada, e coube ao Comitê analisar a indicação.

Caso assuma, Andrade será o quarto presidente da Petrobras indicado pelo Governo Bolsonaro. Ele substituiria José Mauro Coelho, que pediu demissão na segunda-feira (20), após se sentir pressionado pelo presidente por conta da alta dos preços.

A estatual está sendo presidida interinamente pelo atual diretor de Exploração e Produção da companhia, Fernando Borges.

Quem é Caio Paes de Andrade?

Caio Paes de Andrade já foi subsecretário de desburocratização do Ministério da Economia. Ele é formado em Comunicação Social pela Universidade Paulista, tem pós-graduação em Administração e Gestão pela Harvard University e é Mestre em Administração de Empresas pela Duke University.

Paes também já esteve à frente da plataforma “Gov.br”, atribuição da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.