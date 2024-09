Cometa abre nova loja em Fortaleza em outubro e planeja mais três inaugurações em 2024

O Cometa Supermercados abrirá em outubro uma nova loja em Fortaleza. A unidade ficará localizada no bairro João XXIII, na rua Aluísio Azevedo, e seguirá o molde dos demais estabelecimentos recém-inaugurados da rede.

Quem explica é Roberto Rocha, vice-presidente do Cometa, em entrevista ao Diário do Nordeste. Ele afirma que o estabelecimento irá gerar 100 empregos diretos somente na operação do supermercado. O espaço ainda contará com outras lojas, como academia na parte superior, lotérica e quiosques.

Roberto Rocha afirma que a previsão é de abertura da unidade até o dia 15 de outubro, mas isso depende do abastecimento de energia no local, o já foi solicitado à distribuidora.

Ele ainda acrescenta que é um estabelecimento "do novo padrão" da empresa, com padaria mais ampla e adega "diferenciada". Outro ponto destacado pelo vice-presidente do Cometa Supermercados é sobre novas lojas. A expectativa da rede é de inaugurar, com a unidade do João XXIII, outros três empreendimentos ainda em 2024.

Essa loja vai ser a primeira inaugurada esse ano. Nossa previsão é inaugurar quatro. Temos uma questão de obra pendente em uma dessas quatro, mas se não der certo, no mínimo três (inaugurações). Roberto Rocha Vice-presidente do Cometa Supermercados

Cometa Supermercados cresce no Ceará

Com a abertura da loja no João XXIII, o Cometa chegará a 39 lojas, sendo a maior rede supermercadista da Região Metropolitana de Fortaleza em número de estabelecimentos. São atualmente 36 unidades na Capital, uma no Eusébio e uma em Maracanaú.

Além do grande volume de lojas, o Cometa se destaca pelo faturamento obtido. Há alguns anos, na divulgação do ranking da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) em parceria com a Cielo, a empresa é a maior varejista de supermercados do Estado em arrecadação.

Em 2023, não foi diferente. A empresa encerrou o ano passado com faturamento de R$ 1,4 bilhão — crescimento de 18% na comparação com 2022, quando o faturamento da varejista foi de R$ 1,1 bilhão.

O Cometa também registrou crescimento em número de funcionários no ano passado. De acordo com o ranking da SBVC, eram 3.316 colaboradores em 2023, alta de 10% na comparação com o ano de 2022.