Com Timemania sorteando R$ 56,5 milhões, veja loterias do dia
Confira jogos que podem valer a pena apostar nesta terça-feira (2).
As loterias federais da Caixa podem sortear até R$ 56,5 milhões nesta terça-feira (2), com a Timemania. O valor sai para quem acertar as sete dezenas do concurso.
Outra que pode valer a pena apostar é a Lototácil, que está acumulada em R$ 5 milhões.
Outras chances de ficar milionário
A Mega Sena e a Quina também estão na agenda de sorteios e com prêmios de valores semelhantes: R$ 3,5 milhões e R$ 3,2 milhões, respectivamente.
Já Dia de Sorte é a loteria do dia que pode pagar o valor mais baixo do dia: R$ 150 mil.
Loterias da caixa com sorteio hoje (2/12)
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|O que é preciso para ganhar
|Timemania
|R$ 56,5 milhões
|Acertar as sete dezenas sorteadas.
|Lotofácil
|R$ 5 milhões
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Mega-Sena
|R$ 3,5 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas.
|Quina
|R$ 3,2 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Dia de Sorte
|R$ 150 mil
|Acertar as sete dezenas sorteadas.
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.
