Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com Timemania sorteando R$ 56,5 milhões, veja loterias do dia

Confira jogos que podem valer a pena apostar nesta terça-feira (2).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:48)
Negócios
Imagem mostra notas de reais, moedas e bilhetes de loteria Caixa da Timemania ilustrando loterias da Caixa com sorteio neste dia.
Legenda: Timemania pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios.
Foto: Sidney de Almeida/Shutterstock.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

As loterias federais da Caixa podem sortear até R$ 56,5 milhões nesta terça-feira (2), com a Timemania. O valor sai para quem acertar as sete dezenas do concurso.

Outra que pode valer a pena apostar é a Lototácil, que está acumulada em R$ 5 milhões. 

Outras chances de ficar milionário

A Mega Sena e a Quina também estão na agenda de sorteios e com prêmios de valores semelhantes: R$ 3,5 milhões e R$ 3,2 milhões, respectivamente.

Já Dia de Sorte é a loteria do dia que pode pagar o valor mais baixo do dia: R$ 150 mil. 

Loterias da caixa com sorteio hoje (2/12)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar
Timemania R$ 56,5 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas.
Lotofácil R$ 5 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas.
Mega-Sena R$ 3,5 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas. 
Quina R$ 3,2 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. 
Dia de Sorte R$ 150 mil Acertar as sete dezenas sorteadas. 

Veja também

teaser image
Negócios

Ferramenta para bloquear abertura de contas fraudulentas é lançada pelo BC

teaser image
Negócios

Pix bate novo recorde com 297,4 milhões de transações em um dia

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Pessoa em site na Black Friday
Victor Ximenes

Vendas na Black Friday 'bombam' no Ceará e crescem 35% em 2025

Aluguel de carros e supermercados puxam alta nas compras.

Victor Ximenes
Há 39 minutos
Cartões de crédito.
Ana Alves

Inadimplência desacelera no Ceará: o que está por trás da melhora?

Ana Alves
Há 1 hora
Foto que contém avenida Frei Cirilo na Messejana.
Negócios

Avenida Frei Cirilo ainda enfrenta desafios econômicos, apesar da força dos pequenos negócios

Luciano Rodrigues
Há 1 hora
Imagem mostra notas de reais, moedas e bilhetes de loteria Caixa da Timemania ilustrando loterias da Caixa com sorteio neste dia.
Negócios

Com Timemania sorteando R$ 56,5 milhões, veja loterias do dia

Confira jogos que podem valer a pena apostar nesta terça-feira (2).

Redação
Há 1 hora
Egídio Serpa

"Cresce Ceará" terá amanhã casos especiais da indústria e do agro

Evento promovido pelo Sistema Verdes e apoiado pelo BNB reunirá no BS Design empresários e executivos de empresas privadas e do governo para tratar do comércio exterior

Egídio Serpa
02 de Dezembro de 2025
Imagem do avião no ar.
Igor Pires

Do bug no Super Mario à tela azul do PC: entenda o fenômeno que levou ao recall da Airbus

Igor Pires
01 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6891, desta segunda-feira (01/12); prêmio é de R$ 2,3 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6891, desta segunda-feira (01/12); prêmio é de R$ 2,3 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
01 de Dezembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2856 – Sorteio de segunda-feira, 01/12; Prêmio de R$ 4,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2856 – Sorteio de segunda-feira, 01/12; Prêmio de R$ 4,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2856 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
01 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2893 de hoje, segunda-feira, 01/12; prêmio é de R$ 1,5 milhão
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2893 de hoje, segunda-feira, 01/12; prêmio é de R$ 1,5 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2893 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,5 milhão.

A. Seraphim
01 de Dezembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 779 - Sorteio de segunda-feira, 01/12; Prêmio de R$ 6,0 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 779 - Sorteio de segunda-feira, 01/12; Prêmio de R$ 6,0 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 779 em 01/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
01 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3551, desta segunda-feira (01/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3551, desta segunda-feira (01/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
01 de Dezembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (01/12): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
01 de Dezembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (01/12): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
01 de Dezembro de 2025
Pessoa segurando uma CNH na mão enquanto cobre a foto do documento. Imagem usada em matéria da resolução aprovada sobre aulas em autoescolas.
Automóvel

Contran aprova resolução e CNH poderá ser obtida sem aulas em autoescolas

Provas práticas e teóricas estão mantidas, mas carga horária foi reduzida.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Imagem de fachada da Caixa Econômica, para matéria sobre últimos dias de inscrições no Concurso Caixa; salário de até R$16,4 mil.
Papo Carreira

Últimos dias de inscrições no Concurso Caixa; salário de até R$16,4 mil

Edital conta com 184 vagas imediatas e 552 para cadastro de reserva.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Imagem de sala de aula ilustra matéria sobre lista de aprovados da Fuvest.
Papo Carreira

Fuvest divulga lista de aprovados e locais de prova para 2ª fase

As provas serão aplicadas nos dias 14 e 15 de dezembro.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Prédio em que funciona a sede do Banco Central do Brasil em Brasília.
Negócios

Ferramenta para bloquear abertura de contas fraudulentas é lançada pelo BC

Sistema pedirá ativação do próprio consumidor para permitir abertura.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Imagem mostra método de pagamento via Pix.
Negócios

Pix bate novo recorde com 297,4 milhões de transações em um dia

Marca foi registrada na última sexta-feira (28).

Redação
01 de Dezembro de 2025
Ministro Luiz Marinho em entrevista à Verdinha FM 92.5
Victor Ximenes

Saque-aniversário do FGTS pode ter nova liberação bilionária em 2026, diz ministro

Luiz Marinho afirma que nova rodada de saque pode ser feita nos primeiros meses de 2026

Victor Ximenes
01 de Dezembro de 2025
Mão de pessoa negra segurando caneta esferográfica de tampa preta. Ao fundo, borrados em sua perna, papel branco de prova e celular preto.
Papo Carreira

CNU 2025: locais das provas discursivas serão divulgados hoje (1º)

Segunda fase tem mais de 42 mil candidatos classificados e acontecerá nesta domingo (7).

Redação
01 de Dezembro de 2025
Imagem mostra pessoa marcando respostas em uma folha de teste de múltipla escolha com caneta. Imagem relacionada a provas e estudos.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda (1º)

Com salários de até R$ 16,4 mil, vagas são para a Capital e Interior.

Carol Melo
01 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Observatório Nacional instala relógio atômico de césio em Fortaleza

Ele será implantado no Data Center da Etice, cujo ponto de troca de tráfego de dados é o segundo maior do país

Egídio Serpa
01 de Dezembro de 2025
Vista parcial da praça da Igreja Matriz de Itapipoca, no Ceará.
Negócios

Cidade do Ceará registra a 5ª melhor taxa de investimento do País

Estudo coloca a mesma cidade em 1º lugar do Nordeste.

Paloma Vargas
01 de Dezembro de 2025
Negócios

Cresce Ceará ocorre nesta quarta (3) com debate sobre desafios do comércio exterior

Evento é gratuito e contará com dois painéis com especialistas do mercado e representantes do setor público

Agência de Conteúdo DN
01 de Dezembro de 2025
Vista frontal de um SUV elétrico Chevrolet Spark azul.
Negócios

Produção do Chevrolet Spark no Ceará vai elevar em 2,4 mil contêineres por ano no Porto do Pecém

Polo automotivo será inaugurado no próximo dia 3 e deve ter a presença do presidente Lula.

Paloma Vargas
01 de Dezembro de 2025
Carteira de Trabalho
Victor Ximenes

Quais as 10 cidades campeãs da carteira assinada no Ceará

Victor Ximenes
01 de Dezembro de 2025
Homem preenche bilhetes de jogos da loteria em balcão de lotérica.
Negócios

Com Super Sete sorteando R$ 6 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (1º).

Redação
01 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Reeleição na Faec tem um significado para o agro do Ceará

Como a Casa do Produtor Ruiral deixou de ser uma ação entre amigos para tornar-se, em quatro anos, um organismo sindical de grande prestígio político.

Egídio Serpa
01 de Dezembro de 2025
Imagem das mãos de um homem segurando cédulas de dinheiro, 100 reais.
Negócios

Governo reduz em R$ 4 a projeção do salário mínimo de 2026

O valor definitivo do salário mínimo deverá ser conhecido nos próximos dias.

Redação
30 de Novembro de 2025
Buraco raso e grande aberto no meio de uma rodovia vazia com grama e árvores verdes nas laterais.
Negócios

Anunciada há um ano, 'Estrada do Agro' ainda não saiu do papel e só deve ser entregue em 2027

A rodovia CE-123 é fundamental para o setor agropecuário e liga cidades do Vale do Jaguaribe.

Milenna Murta* e Luciano Rodrigues
30 de Novembro de 2025