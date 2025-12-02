Com Timemania sorteando R$ 56,5 milhões, veja loterias do dia

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

As loterias federais da Caixa podem sortear até R$ 56,5 milhões nesta terça-feira (2), com a Timemania. O valor sai para quem acertar as sete dezenas do concurso.

Outra que pode valer a pena apostar é a Lototácil, que está acumulada em R$ 5 milhões.

Outras chances de ficar milionário

A Mega Sena e a Quina também estão na agenda de sorteios e com prêmios de valores semelhantes: R$ 3,5 milhões e R$ 3,2 milhões, respectivamente.

Já Dia de Sorte é a loteria do dia que pode pagar o valor mais baixo do dia: R$ 150 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (2/12)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar Timemania R$ 56,5 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 5 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. Mega-Sena R$ 3,5 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas. Quina R$ 3,2 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Dia de Sorte R$ 150 mil Acertar as sete dezenas sorteadas.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

