Com Quina sorteando R$ 6 milhões, veja loterias do dia

As loterias federais do dia podem sortear até R$ 6 milhões nesta segunda-feira (24). Acumulado, o prêmio sai para quem indicar corretamente as cinco dezenas da Quina.

Outro concurso com valor expressivo nesta data é a Super Sete, que paga até R$ 5,48 milhões a partir das 21 horas.

Outros jogos do dia

A Lotofácil, a Lotomania e a Loteca também têm sorteio hoje e podem pagar prêmios com valores semelhantes: R$ 1,8 milhão, R$ 1,6 milhão e R$ 1 milhão, respectivamente.

Com o menor prêmio da noite, a Dupla Sena também está na agenda, ao sortear R$ 900 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (24/11)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha Quina R$ 6 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Super Sete R$ 5,4 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Lotomania R$ 1,6 milhão Acertar as 20 dezenas sorteadas. Loteca R$ 1 milhão Acertar o resultado de 14 jogos. Dupla Sena R$ 900 mil Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

