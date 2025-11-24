Diário do Nordeste
Com Quina sorteando R$ 6 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem hoje e como jogar.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:09)
Negócios
Mão preenchendo um volante da Quina com uma caneta, com outros bilhetes de loteria como Super Sete e Loteca desfocados ao fundo.
Legenda: É possível apostar presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa.
Foto: Rafael N Lins/Shutterstock.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

As loterias federais do dia podem sortear até R$ 6 milhões nesta segunda-feira (24). Acumulado, o prêmio sai para quem indicar corretamente as cinco dezenas da Quina.

Outro concurso com valor expressivo nesta data é a Super Sete, que paga até R$ 5,48 milhões a partir das 21 horas. 

Outros jogos do dia

Lotofácil, a Lotomania e a Loteca também têm sorteio hoje e podem pagar prêmios com valores semelhantes: R$ 1,8 milhão, R$ 1,6 milhão e R$ 1 milhão, respectivamente.

Com o menor prêmio da noite, a Dupla Sena também está na agenda, ao sortear R$ 900 mil. 

Loterias da caixa com sorteio hoje (24/11)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha
Quina R$ 6 milhões  Acertar as cinco dezenas sorteadas.
Super Sete R$ 5,4 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas.
Lotomania R$ 1,6 milhão Acertar as 20 dezenas sorteadas. 
Loteca R$ 1 milhão Acertar o resultado de 14 jogos.
Dupla Sena  R$ 900 mil Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.



teaser image
Negócios

Duas apostas do Ceará ganham R$ 80 mil na Mega-Sena

teaser image
Negócios

O que é o PIB per capita e por que o Ceará tem um dos piores índices do País?

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.



