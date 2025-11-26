Diário do Nordeste
Com +Milionária pagando R$ 10 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta quarta (26) e como jogar.

Redação
Imagem mostra pessoa segurando bilhetes de loteria +Milionária na fila de uma lotérica, ambiente com várias pessoas comprando apostas de loteria.
Legenda: +Milionária pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios.
Foto: Thiago Gadelha.
+Milionária é a loteria do dia da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta quarta-feira (26), ao sortear R$ 10 milhões. 

Para faturar o montante, o jogador deve indicar corretamente os seis números e os dois trevos sorteados. 

Também é possível tentar a sorte na Quina, que pode pagar até R$ 7,8 milhões

Mais chances de enricar

A Super Sete é outro concurso que pode valer a pena apostar, já que sorteia R$ 5,5 milhões. A Lotomania também está com um valor expressivo: R$ 2,5 milhões

A Lotofácil e a Dupla Sena são outras na agenda desta quarta. Cada uma paga R$ 1,8 milhão e R$ 1,1 milhão, respectivamente.  

Ainda há a Loteria Federal, que sorteia o menor prêmio desta rodada: até R$ 500 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (26/11)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar
+Milionária R$ 10 milhões Acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados. 
Quina R$ 7,8 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas.
Super Sete R$ 5,5 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
Lotomania R$ 2,5 milhões Acertar os 20 números sorteados. 
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. 
Dupla Sena R$ 1,1 milhão Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. 
Loteria Federal  Cerca de R$ 500 mil Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais. 

teaser image
Negócios

Polo automotivo do Ceará deve produzir 6 mil unidades do Spark em 2026

teaser image
Negócios

Com lance mínimo de R$ 50, Detran fará leilão de veículos e sucatas

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

