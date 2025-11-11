Diário do Nordeste
Com Mega-Sena sorteando R$ 67 milhões, veja loterias do dia

Confira concursos que podem valer a pena apostar nesta terça-feira (11).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Bilhetes de Mega-Sena destaque, usadas para apostas na loteria; imagens de apostas.
Legenda: É possível jogar presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa.
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

As loterias federais da Caixa podem sortear até R$ 67 milhões nesta terça-feira (11). Acumulado, o valor sai para quem acertar as seis dezenas da Mega-Sena.

Outro concurso que pode valer a pena apostar é o da Timemania, que paga até R$ 46 milhões nesta noite. O sorteio começa às 21 horas. 

Outras chances de ficar milionário

Quina também tem sorteio nesta data, quando pode pagar até R$ 8,5 milhões ao sortudo que indicar corretamente os cinco números sorteados. 

Já o concurso da Dia de Sorte sorteia R$ 2,5 milhões. A Lotofácil também está na agenda e pode pagar até R$ 1,8 milhão. 

Loterias da caixa com sorteio hoje (11/11)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar
Mega-Sena  R$ 67 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas.
Timemania R$ 46 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas. 
Quina R$ 8,5 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas.
Dia de Sorte R$ 2,5 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas. 
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. 

teaser image
Negócios

Pix vai mudar? Banco Central quer evitar rotativo parcelado; entenda

teaser image
Negócios

Justiça decreta falência da Oi

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

