Atualmente em construção, o quarto empreendimento da Academia Gaviões em Fortaleza deve ser inaugurado em até três meses. A nova sede, que contará com três andares de equipamentos, além do térreo e do subsolo, será localizada na esquina da avenida Santos Dumont com a rua Leonardo Mota, no bairro Aldeota.

O anúncio foi feito pelo proprietário da rede de academias, Leandro Aguiar, em vídeo publicado no Instagram.

"Aqui a gente não perde tempo: Aldeota, Meireles, do lado do shopping Del Paseo, do lado do Pão de Açúcar. [São] três andares de musculação, 'cardio', vestiários, e no subsolo todas as sala fitness, tatame, pilates, spinning, sala de pose... Vai ficar um espetáculo esse prédio, preparem-se", disse.

O edifício da nova academia é o mesmo onde já funcionou unidade da antiga Camelo Modas Magazine, famosa loja de departamentos entre os anos 1980 e 1990 em Fortaleza, cujas atividades foram encerradas no início dos anos 2000.

Mais recentemente, até 2019, o prédio abrigou uma unidade da rede de farmácias Extra Farma.

Veja também Negócios PF abre inquérito para investigar ataque de hackers ao sistema do Banco Central Negócios Enel Ceará cobrava doações na conta de luz sem autorização, denunciam consumidores

Unidades da Academia Gaviões em Fortaleza

A Gaviões conta, atualmente, com três academias em Fortaleza. A primeira foi aberta na avenida Washington Soares, no bairro Sapiranga, e a segunda foi inaugurada na avenida Bezerra de Menezes, no São Gerardo.

Já a mais recente unidade da rede foi inaugurada em janeiro de 2025, no mall Pátio Castelão, na avenida Alberto Craveiro. Todas as unidades funcionam 24 horas durante os sete dias da semana.

As inaugurações no Ceará devem continuar em 2025. Conforme revelado para a coluna de Ingrid Coelho, além da nova academia na Aldeota, outras 16 unidades devem ser inauguradas ao longo do ano, sendo todas em Fortaleza e Região Metropolitana.