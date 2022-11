Com alta demanda, preço de aplicativos de transporte dobra antes do jogo do Brasil

Em dia de jogo do Brasil, todo mundo quer conseguir chegar em casa ou encontrar amigos e família para assistir à Copa do Mundo. Na última quinta-feira (24) e também nesta segunda-feira (28), esse alto fluxo de pessoas ocasionou em preços mais altos e maior tempo de viagem nos aplicativos de transporte.

Uma hora antes do jogo do Brasil contra a Suíça nesta segunda, os preços de alguns trechos simulados pelo Diário do Nordeste pela Uber estavam até 100% mais caros. Na 99, a diferença de preços chegou a até 78%.

O tempo de viagem também ficou mais longo, seja por causa de demora para encontrar motoristas ou devido a engarrafamentos. De acordo com o aplicativo, o tempo de viagem entre o Terminal do Papicu e o Terminal da Parangaba às 12h desta segunda era de 51 minutos, 10 minutos a mais do que a mesma rota às 8h.

Confira as simulações

Foram feitas 3 simulações para 4 destinos diferentes, ao redor de Fortaleza. A reportagem comparou preço e o tempo da corrida exibido no aplicativo em um horário de pico na última sexta-feira (25), de manhã nesta segunda e às vésperas do horário do jogo.

Praça do Ferreira - Praça da Imprensa

Sexta-feira (25) - 17h

Preço Uber: R$ 19,93

Tempo de corrida Uber: 28 min

Preço 99: R$ 20,30

Tempo de corrida 99: 24 min

Segunda-feira (28) - 8h

Preço Uber: R$ 14,74

Tempo de corrida Uber: 20 min

Preço 99: R$ 12,8

Tempo de corrida 99: 22 min

Segunda-feira (28) - 12h

Preço Uber: R$ 29,93

Tempo de corrida Uber: 28 min

Preço 99: R$ 22,90

Tempo de corrida 99: 23 min

Praça da Imprensa – Lagoa da Messejana

Sexta-feira (25) - 17h

Preço Uber: R$ 24,98

Tempo de corrida Uber: 34 min

Preço 99: R$ 32,90

Tempo de corrida 99: 41 min

Segunda-feira (28) - 8h

Preço Uber: R$ 22,89

Tempo de corrida Uber: 23 min

Preço 99: R$ 24,50

Tempo de corrida 99: 34 min

Segunda-feira (28) - 12h

Preço Uber: R$ 43,63

Tempo de corrida Uber: 31 min

Preço 99: R$ 35,40

Tempo de corrida 99: 31 min

Praça Luíza Távora - Terminal Antônio Bezerra

Sexta-feira (25) - 17h

Preço Uber: R$ 31,95

Tempo de corrida Uber: 45 min

Preço 99: R$ 31,20

Tempo de corrida 99: 40 min

Segunda-feira (28) - 8h

Preço Uber: R$ 24,17

Tempo de corrida Uber: 30 min

Preço 99: R$ 23,30

Tempo de corrida 99: 34 min

Segunda-feira (28) - 12h

Preço Uber: R$ 40,05

Tempo de corrida Uber: 41 min

Preço 99: R$ 38,10

Tempo de corrida 99: 36 min

Terminal do Papicu – Terminal da Parangaba

Sexta-feira (25) - 17h

Preço Uber: R$ 29,92

Tempo de corrida Uber: 53 min

Preço 99: R$ 34,3

Tempo de corrida 99: 37 min

Segunda-feira (28) - 8h

Preço Uber: R$ 24,09

Tempo de corrida Uber: 41 min

Preço 99: R$ 27,70

Tempo de corrida 99: 31 min

Segunda-feira (28) - 12h

Preço Uber: R$ 23,89

Tempo de corrida Uber: 51 min

Preço 99: R$ 35,70

Tempo de corrida 99: 31 min

Dificuldade para pegar corridas

O médico Gabriel de Andrade, de 26 anos, tentou sair com antecedência de uma hora para o jogo na última quinta-feira e, ainda assim, quase se atrasou para ver o Brasil entrar em campo. Ele passou quase 40 minutos para conseguir um carro de aplicativo.

O médico começou a procurar uma corrida às 15h para sair do HGF para a Cidade 2000, uma distância de menos de 2 kms. Depois de tentativas em diferentes aplicativos, ele acabou pegando um táxi às 15h40.

“Outro problema era o preço. Normalmente quando eu saio do HGF para a Cidade 2000 não demoro quase nada e custa 10, 12 reais. Quando eu vi, o Uber estava 24, que às vezes é o preço para ir para o Benfica”, relata.

Apesar da confusão, ele conseguiu chegar no bar em que encontraria amigos para assistir ao jogo 10 minutos antes da partida. Para esta segunda, o plano é sair de casa com mais de uma hora de antecedência, e de carro.

A supervisora de operações Melyssa Diniz, de 26 anos, também teve dificuldade para pegar corridas de aplicativo na última quinta. Moradora da Varjota, uma região cheia de bares, ela se deparou com tarifas dinâmicas e muito engarrafamento para chegar ao Cocó, onde assistiria ao jogo na casa de um amigo.

“O problema que eu tive é que os preços estavam extremamente altos, uma corrida que normalmente é R$ 8 estava dando R$ 34. Tentei procurar em todos os aplicativos, 99, Uber, Topbus. O Topbus estava com um preço ok, mas um prazo de chegada muito alto”, conta.

Ela também recorreu ao táxi convencional para chegar ao destino e demorou 20 minutos para percorrer menos de 4 kms.

“Hoje eu quero sair com pelo menos 1 hora de antecedência para eu ter mais opções, se o Uber estiver mais caro eu consigo pegar o Topbus mesmo com o tempo maior de espera”, planeja.

O que dizem os aplicativos

Em nota, a 99 destacou que pode haver um maior tempo de espera em momentos de maior demanda. A plataforma acrescenta que disponibiliza a opção de táxi do aplicativo, o que traz mais uma possibilidade de locomoção.

“A 99 esclarece, ainda, que trabalha para equacionar a disponibilidade de motoristas parceiros e garantir um transporte acessível e seguro aos usuários. No entanto, destaca que pode ocorrer um maior tempo de espera nos momentos em que há uma concentração de corridas solicitadas nos mesmos horários/locais e que os parceiros são livres para escolher quais dias e horários desejam trabalhar”, coloca.

A Uber também se posicionou falando sobre a alta demanda nas horas antes dos jogos.

"Quando a demanda por viagens, em uma determinada área, é maior do que o número de motoristas parceiros circulando na região naquele momento, o preço se torna dinâmico e o valor da viagem pode se tornar mais caro do que o habitual para aquele mesmo trecho. O preço dinâmico é aplicado para incentivar que mais motoristas se conectem ao aplicativo e assim os usuários tenham um carro sempre que precisar. Quando a oferta sobe novamente, os preços voltam ao normal. De qualquer forma, o preço dinâmico é informado ao usuário no momento em que a viagem é solicitada", destaca.

