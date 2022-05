Como se deslocar em Fortaleza? Veja comparativo de opções e preços

Com uma grande variedade de opções de transporte em Fortaleza, muitas vezes os passageiros escolhem a opção mais barata na hora de se deslocar e os preços, em alguns trechos, são discrepantes. Da Praça da Imprensa, no bairro Dionísio Torres, até a Praia da Barra do Ceará o valor em diferentes aplicativos de carro chega a quase 50%.

O Diário do Nordeste realizou um compilado de preços nos aplicativos Uber (considerando as modalidades carro e moto), 99 Pop, Sinditáxi, Topbus+, além dos valores da tarifa de ônibus na capital cearense.

A pesquisa foi realizada entre 19h às 19h30 para nove trechos diferentes, considerando como embarque a Praça da Imprensa no dia 6 de maio. No caso do Topbus+, a cobertura é limitada e alguns bairros não estão na área do aplicativo.

Contudo, não é apenas o preço que deve ser considerado pelo passageiro na hora de escolher a opção, variáveis como tempo e oferta também podem pesar na escolha.

Preço

Uma das variáveis a ser considerada é o valor do trecho, que pode variar bastante a depender do aplicativo e transporte utilizado.

Além das apresentadas acima, há o metrô, que tem a tarifa mais barata (R$ 3,60), mas não tem cobertura ampla. A depender do deslocamento, pode ser a opção mais indicada.

Comodidade

Outra variável a ser considerada pelo passageiro é a comodidade. Para quem se deslocar de forma mais cômoda, pode escolher as opções de carro da Uber, 99 Pop ou ainda o táxi.

Se para o passageiro compartilhar o transporte não for um incômodo, outra opção que pode ser vantajosa é o Topbus+, que conta com tomadas USB para recarregar celular e ainda Wi-Fi.

Tempo

Além disso, o tempo também pode ser decisivo na hora da escolha. Para quem quer fazer um percurso em menor tempo, a opção mais indicada pode ser o Uber moto, o ônibus ou táxi, já que alguns trafegam pela faixa exclusiva.

Legenda: O transporte público é uma opção mais barata de deslocamento Foto: Fabiane de Paula/SVM

Oferta

Além dessas, é preciso ainda considerar a oferta dos aplicativos, tanto de motoristas quanto de cobertura. No caso da Uber, por exemplo, alguns usuários têm dificuldades para encontrar um motorista disponível.

Já o Topbus+ tem uma cobertura limitada com, atualmente, somente 28 bairros: Centro, Moura Brasil, Damas, Benfica, Gentilândia, Parquelândia, Parque Araxá, Rodolfo Teófilo, Amadeu Furtado, Fátima, Dionísio Torres, Joaquim Távora, José Bonifácio, Aldeota, Meireles, Varjota, Papicu, Cidade 2000, Praia de Iracema e Mucuripe, Cocó, Patriolino Ribeiro, Farias Brito, Montese, Parreão, Vila União, Jardim América e Bom Futuro.

Funcionamento

Outro ponto que pode restringir a escolha do passageiro é o funcionamento do transporte. Na Uber, 99 Pop e na modalidade de táxi, há motoristas atuando durante todos os dias da semana e 24 horas por dia.

Os ônibus também funcionam de domingo a domingo, porém com frotas reduzidas aos fins de semana. Algumas linhas ainda têm horário limitado e o funcionamento pode ser conferido no aplicativo Meu Ônibus ou pelo site da Prefeitura de Fortaleza.

Já no caso do Topbus+ o funcionamento é de segunda a sábado, de 5h30 às 23h.