Com alta de 39% do gás natural, GNV pode chegar a quase R$ 5 por metro cúbico no Ceará

A elevação em até 39% do valor de venda do gás natural deve encarecer o GNV e o gás encanado que chega aos condomínios e indústrias, aponta o consultor especialista em petróleo e gás, Bruno Iughetti. O preço do combustível deve chegar a quase R$ 5 por metro cúbico no Ceará.

O reajuste foi anunciado nesta segunda-feira (5) pela Petrobras e passa a valer a partir de 1º de maio. Para o preço medido em dólares por metro cúbico, o aumento é de 32%. Em 2020, os preços de venda do gás natural às distribuidoras tiveram redução acumulada de 35%, conforme a empresa.

“O impacto será evidente de uma maneira muito dura, pois é um valor alto e de uma única vez. Isso vai ter um afetar, principalmente, no gás de uso industrial, o que vai favorecer o aumento do preço de mercadorias que dependem direta ou indiretamente desse componente, como siderúrgicas e até mesmo panificadoras”, explica Iughetti.

Repasses ao consumidor

A alta de 39% será repassada diretamente para as distribuidoras. Portanto, a estimativa de Iughetti é de que o aumento deva ser de 25% a 35% para o consumidor final. Já no caso do GNV, a elevação deve ficar em torno de 30% a 35%.

Com isso, o combustível pode chegar a custar R$ 4,92 no Ceará por metro cúbico, considerando o valor atual máximo de R$ 3,79, conforme dados do Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) entre 21 a 27 de março de 2021.

Bruno Iughetti consultor especialista em petróleo e gás “O novo valor tira toda a vantagem do uso do gás automotivo em relação à gasolina e ao diesel, principalmente para taxistas e motoristas de aplicativo”.

Para Rafael Keylon, diretor da Associação dos Motoristas de Aplicativo do Ceará (Amap), o reajuste é, de fato, visto com preocupação pela classe. “Vemos como uma situação da Petrobras para forçar o uso da gasolina que está com um valor bastante elevado, a maior procura pelo gás natural acabou deixando o produto bem mais caro”.

Estimativa da Amap prevê que, com o aumento de 30% do preço do gás natural, o consumo se igualaria ao da gasolina. “O motorista que roda hoje com o GNV ganha 30% com relação à gasolina, então esse reajuste já exclui essas vantagens”, reforça Keylon.

Parceria com a Cegás

Keylon pontua que a variação deve acelerar um projeto da associação com o Governo do Estado, que prevê uma parceria com a Companhia de Gás do Ceará (Cegás) para beneficiar motoristas de aplicativo e taxistas que usam o GNV nos veículos com descontos ou programa de benefícios.

“Nós contamos com a ajuda do Governo do Estado frente a essa medida contrária à classe. O gás natural vai acabar se tornando um produto obsoleto. Além disso, isso deve impactar no valor que os motoristas recebem por corrida”, afirma.

Reajustes do preço

O cálculo do reajuste pela Petrobras é baseado em um regime trimestral. Para os meses de maio, junho e julho, a referência são os preços de janeiro a março. “Para chegar a esse valor atual, a estatal considerou a elevação do preço do gás no mercado internacional e a desvalorização do real”, explica Iughetti.

De acordo com comunicado da Petrobras, a variação segue a cotação do petróleo e a taxa de câmbio, a partir da aplicação das fórmulas dos contratos de fornecimento. "Durante esse período, o petróleo teve alta de 38%, seguindo a tendência de alta das commodities globais. Além disso, os preços domésticos das commodities tiveram alta devido à desvalorização do real", disse.