Preço médio da gasolina no Ceará cai pela primeira vez no ano; confira valores

Enfim, uma trégua. Pela primeira vez em pelo menos 10 semanas, o preço da gasolina caiu no Ceará. De acordo com o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizado entre 21 e 27 de março, o litro do combustível, na média, caiu um centavo no comparativo com a semana anterior, de R$ 5,51 para R$ 5,50.

Embora a dimensão do recuo no preço médio tenha sido irrisória, nota-se uma mudança de trajetória após uma série de altas consecutivas, o que pode ser configurar pequeno alívio para os motoristas.

A pesquisa aponta que o valor mais alto encontrado no Estado foi de R$ 5,89, no Crato. O preço máximo na semana anterior havia sido de R$ 6,03. Na mínima, a ANP verificou a gasolina vendida a R$ 5,15.

Preços da gasolina por cidade

Caucaia

Postos pesquisados: 21

Preço médio: R$ 5,502

R$ 5,502 Preço mínimo : R$ 5,350

: R$ 5,350 ​Preço máximo: R$ 5,699

Crato

Postos pesquisados: 9

Preço médio: R$ 5,645

R$ 5,645 Preço mínimo : R$ 5,530

: R$ 5,530 Preço máximo: R$ 5,899

Fortaleza

Postos pesquisados: 101

Preço médio: R$ 5,487

R$ 5,487 Preço mínimo : R$ 5,159

: R$ 5,159 Preço máximo: 5,699

Juazeiro do Norte

Postos pesquisados: 7

Preço médio : R$ 5,655

: R$ 5,655 Preço mínimo : R$ 5,590

: R$ 5,590 Preço máximo: R$ 5,769

Maracanaú

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,460

R$ 5,460 Preço mínimo : R$ 5,349

: R$ 5,349 Preço máximo: R$ 5,499

Observações sobre a pesquisa da ANP:

1) No caso do Ceará, a metodologia se restringe a poucos municípios. Portanto, é possível que haja valores ainda mais altos em outras cidades, mas o levantamento não consegue captar.

2) Os preços podem ter sofrido alterações desde o período em que os dados foram obtidos.

Queda nas refinarias

O arrefecimento no preço da gasolina no Ceará vem na esteira do corte de 4% efetuado pela Petrobras nas refinarias. O anúncio seguiu a queda do preço do petróleo nos últimos dias, quando a commodity chegou a perder 6% do valor, por conta de novas restrições para tentar conter a Covid-19, especialmente na Europa.