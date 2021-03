Gasolina passa de R$ 6,00 no Ceará pela primeira vez; confira preços por cidade

Após consecutivas semanas de alta, a gasolina bateu a marca de R$ 6,00 no Ceará. O mais recente levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizado entre os dias 14 e 20 de março em 147 estabelecimentos, encontrou a gasolina a R$ 6,03 na máxima estadual, no município do Crato.

Esta é a primeira vez na história que o litro do combustível ultrapassa este patamar, de acordo com os registros oficiais da ANP. Considerando o comportamento inflacionário desde o início do ano, este recorde era apenas questão de tempo, conforme a Coluna havia abordado. Na semana anterior, o valor máximo apurado havia sido de R$ 5,89.

O preço médio da gasolina no Ceará assinalou nova elevação, partindo de R$ 5,49 para R$ 5,51. Entre os nove estados do Nordeste, é a quinta maior cotação, abaixo de Bahia (R$ 5,89), Piauí (R$ 5,88), Rio Grande do Norte (R$ 5,87), Sergipe (R$ 5,69).

Preços da gasolina por cidade

Caucaia

Postos pesquisados: 21

Preço médio: R$ 5,505

R$ 5,505 Preço mínimo : R$ 5,199

: R$ 5,199 ​Preço máximo: R$ 5,699

Crato

Postos pesquisados: 7

Preço médio: R$ 5,691

R$ 5,691 Preço mínimo : R$ 5,530

: R$ 5,530 Preço máximo: R$ 6,039

Fortaleza

Postos pesquisados: 101

Preço médio: R$ 5,503

R$ 5,503 Preço mínimo : R$ 5,330

: R$ 5,330 Preço máximo: R$ 5,699

Juazeiro do Norte

Postos pesquisados: 8

Preço médio : R$ 5,617

: R$ 5,617 Preço mínimo : R$ 5,549

: R$ 5,549 Preço máximo: R$ 5,790

Maracanaú

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,485

R$ 5,485 Preço mínimo : R$ 5,470

: R$ 5,470 Preço máximo: R$ 5,499

Observações sobre a pesquisa da ANP:

1) No caso do Ceará, a metodologia se restringe a poucos municípios. Portanto, é possível que haja valores ainda mais altos em outras cidades, mas o levantamento não consegue captar.

2) Os preços podem ter sofrido alterações desde o período em que os dados foram obtidos.

Infográfico: evolução do preço da gasolina nos últimos anos

Será que vai baixar?

Após seis altas em 2021, a Petrobras anunciou, na sexta-feira (19), que irá reduzir o preço da gasolina nas refinarias. A retração de 14 centavos foi o primeiro reajuste para baixo desde o início do ano. Cabe observar se esta redução terá efeito nas bombas nas próximas semanas. Seguiremos acompanhando.