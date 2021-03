Calendário do auxílio emergencial está pronto, diz presidente da Caixa

Em live nesta quinta-feira (18), o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que o calendário de pagamentos da nova rodada de parcelas do auxílio emergencial está pronto e aguarda apenas validação do Governo Federal.

"Já temos o calendário do ponto de vista técnico pronto. Tem que ser validado pelo Ministério da Cidadania e, em especial, pelo presidente Jair Bolsonaro", adiantou.

De acordo com Guimarães, o "Caixa Tem está preparado" para o retorno dos pagamentos. Ele afirmou que o objetivo é "pagar o mais rápido possível evitando as aglomerações por uma questão de saúde".

Disse ainda que os detalhes do calendário serão abordados em nova transmissão, ainda sem data definida.

MP assinada

O presidente Jair Bolsonaro assinou, hoje (18), as duas medidas provisórias (MPs) que autorizam o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial.

Valores do novo auxílio

De acordo com recentes falas do ministro Paulo Guedes, as parcelas do auxílio emergencial serão menores que as pagas no ano passado. Os valores da nova rodada serão de R$ 150 a R$ 375, sendo, em média, R$ 250. Segundo ele, a distribuição será feita da seguinte forma:

Para a família monoparental chefiada por mulher: R$ 375;

Casal: R$ 250;

Homem sozinho: R$ 150.

Quando o auxílio começa a ser pago?

O benefício deve começar a ser pago a partir de abril. Serão quatro parcelas, entre abril e julho, podendo chegar também a agosto. Os detalhes serão divulgados em breve pelo Governo Federal.

Vídeo: passo a passo para atualizar o cadastro no Caixa Tem

Calendário para atualização dos dados no aplicativo

A PARTIR DE: