Gasolina segue em alta e chega a R$ 5,90 no Ceará; veja preços por cidade

Segue sem trégua a ascensão inflacionária da gasolina, cujo litro mantém ritmo de aproximação do patamar inédito de R$ 6,00 no Ceará. De acordo com o novo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizado em 147 postos entre 7 e 13 de março, a gasolina chegou à máxima de R$ 5,90 no Estado, 15 centavos acima do registrado na semana anterior.

O preço médio no Ceará assinalou nova alta, saltando de R$ 5,24 na semana anterior para R$ 5,49 e renovando o pico histórico. Somente nas últimas quatro semanas, o aumento médio acumulado é de 36 centavos.

Gasolina a R$ 5,79 em Fortaleza

Em Fortaleza, a maior cotação encontrada foi de R$ 5,799. Ou seja, em apenas uma semana, disparou 30 centavos, informou a ANP. Já o valor mais alto verificado no Ceará foi no Crato (R$ 5,90), onde o preço se aproxima rapidamente da marca de R$ 6.

Aliás, este novo patamar já fora batido há muito em outros estados. No Acre, alguns postos foram flagrados cobrando mais de R$ 8,00 pelo litro da gasolina. Conforme a pesquisa, o Rio Grande do Sul é outro estado em que o combustível já experimenta novas camadas astronômicas, em marcha aos R$ 7.

Duas ressalvas sobre a pesquisa da ANP:

1) No caso do Ceará, a metodologia se restringe a poucos municípios. Portanto, é possível que haja valores ainda mais altos em outras cidades, mas o levantamento não consegue captar.

2) Os preços podem ter sofrido alterações desde o período em que os dados foram obtidos.

Preços da gasolina por cidade

Caucaia

Postos pesquisados: 17

Preço médio: R$ 5,475

Preço mínimo: R$ 4,549

Preço máximo: R$ 5,696

Crato

Postos pesquisados: 9

Preço médio: 5,601

Preço mínimo: R$ 5,240

Preço máximo: 5,899

Fortaleza

Postos pesquisados: 101

Preço médio: R$ 5,478

Preço mínimo: 5,159

Preço máximo: 5,799

Maracanaú

Postos pesquisados: 10

Preço médio: 5,488

Preço mínimo: 5,470

Preço máximo: 5,499

Juazeiro do Norte

Postos pesquisados: 10

Preço médio: 5,623

Preço mínimo: R$ 5,450

Preço máximo: 5,799

Infográfico: evolução do preço da gasolina nos últimos anos

Por que a gasolina está tão cara?

A Petrobras já autorizou seis aumentos neste ano para a gasolina nas refinarias, o que, naturalmente, reverbera na revenda nos postos e chega ao consumidor.

A sistemática de preços da empresa acompanha o valor do petróleo no mercado internacional e a pressão cambial com o dólar valorizado ante o real. Os motoristas devem se preparar para novas elevações, pois a tendência é de continuidade na majoração, conforme especialistas.