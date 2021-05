Clientes do Crediamigo podem renegociar dívidas em feirão de 17 a 21 de maio

Os empreendedores que tiverem parcelas do Crediamigo atrasadas poderão quitar os débitos em aberto com condições especiais. Entre os dias 17 e 21 de maio, o Banco do Nordeste (BNB) realiza, de forma digital, o Feirão Limpa Nome Crediamigo.

Por meio da iniciativa, clientes do programa poderão renegociar as dívidas, podendo reescalonar operações ou prorrogar parcelas à vencer ou vencidas. O atendimento será realizado pelo WhatsApp oficial através do número (85) 9973-0700.

Modalidades de negociação

Operações com recursos internos

Conforme o banco, os empréstimos contratados com recursos internos do BNB poderão ser renegociados até 30 de junho e pagos em até 24 meses, sendo admitidas até três renegociações por operação.

O saldo será atualizado com encargos contratuais. Além disso, o cliente terá 60 dias para pagar a primeira parcela, entre outras condições diferenciadas.

Reescalonamento

Já a opção pelo reescalonamento é indicada para clientes que necessitam apenas de um alívio em seu fluxo de caixa. Nesse caso, o esquema de reembolso da operação, inclusive de parcelas vencidas, será todo reelaborado.

O saldo devedor será atualizado com a mesma taxa de juros do empréstimo atual, sem cobrança de encargos por atraso de parcelas vencidas.

Operações com FNE

Para as operações que utilizam recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), contratadas até 31 de dezembro de 2020, o BNB oferece renegociação desde que formalizada até 30 de junho, paga em até 24 meses, sem amortização prévia e com prazo de até 60 dias para primeiro pagamento.

Também são admitidas até três renegociações por operação e o saldo será atualizado com encargos contratuais.

Dificuldades temporárias

Para clientes com dificuldades temporárias de pagamento, devido às medidas de restrição por conta da pandemia de covid-19, será possível prorrogar, por até 12 meses, as parcelas com vencimento entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2021, vencidas e vincendas.