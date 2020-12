Ceia em isolamento? Confira 10 apps para não passar o Natal sem reunir a família

Diante do isolamento social imposto pela pandemia do coronavírus no mundo, a tecnologia foi uma grande aliada na manutenção das relações sociais em 2020. Com números ainda preocupantes de casos e mortes em decorrência da doença, as famílias devem estar mais cautelosas na celebração do Natal este ano.

Para garantir que os parentes se reúnam sem gerar a temida aglomeração e protegendo os familiares do chamado grupo de risco, que inclui os idosos e pessoas com outras comorbidades como diabetes e obesidade, aplicativos de videoconferência podem ser importantes aliados.

Para quem tem uma família numerosa, há plataformas que permitem até 100 pessoas em uma mesma sala, caso do Zoom Meetings.

Veja abaixo alguns dos principais aplicativos:

O Zoom foi um dos queridinhos do home office em 2020. A ferramenta permite reunir até 100 pessoas em uma mesma sala virtual, mas a versão gratuita só permite reuniões de até 40 minutos.

Caso o papo demore bem mais, o ideal é aderir à versão paga ou procurar outra plataforma que se adeque melhor às necessidades da ceia da família.

O Skype é o xodó de quem "chegou na internet quando era tudo mato". A ferramenta pioneira permite videoconferência com até 50 pessoas ao mesmo tempo em HD.

Aplicativo de bate-papo do Google, o Hangouts possibilita até 10 pessoas em uma mesma sala de videochamada. Basta ter o aplicativo no smartphone ou acessar a versão web pelo PC.

Um ponto interessante da ferramenta é a possibilidade de integração com os contatos de celular e também permite que os usuários conversem em bate-papo por texto, imagens, GIFS e figurinhas, além dos emojis.

O Houseparty foi sensação entre os adolescentes durante o isolamento social. A plataforma permite até 10 pessoas em uma sala.

O diferencial do app é a opção de jogos online entre os participantes da chamada, a exemplo do UNO. Uma ótima dica para fortalecer a união entre a família jogando aquele "+4" para a parentada.

O WhatsApp provavelmente é o mais conhecido por toda a família, mas a ferramenta só permite até 8 pessoas ao mesmo tempo em uma videochamada. Pode ser uma opção interessante para famílias menores.

São permitidas 20 pessoas em uma videochamada na plataforma. Possui um perfil mais corporativo, mas é uma opção para a ceia de Natal.

Para os usuários de dispositivos Apple, outra opção é o Facetime, que permite até 32 pessoas em uma conversa.

Também popularmente conhecido pelos brasileiros, o Instagram permite chamadas de vídeo com até 50 participantes.

Utilizando o Messenger, do Facebook, também é possível reunir um bom número de parentes e agregados na noite de Natal: 50 pessoas. É possível efetuar a vídeo chamada pelo smartphone ou pelo computador.

De acordo com a plataforma, é possível fazer uma videochamada com até 15 pessoas de uma vez. Assim como algumas outras opções citadas acima, o Snapchat também oferece filtros e máscaras que podem tornar o momento mais divertido.