Cearenses fazem empréstimos de em média R$ 3,4 mil para abrir o próprio negócio

O número de pedidos de empréstimos no Ceará cresceu nos dois primeiros meses de 2024. Na comparação com janeiro e fevereiro de 2023, neste ano cresceu em 25% o volume de solicitações por parte dos cearenses. Em média, o valor pleiteado no Estado foi de R$ 3.445, destinado principalmente para as pessoas que querem abrir o próprio negócio.

As informações fazem parte do Índice FinanZero de Empréstimo, relatório que mede o interesse dos brasileiros por crédito pessoal e refinanciamento. No estudo, há ainda a renda média dos cearenses que pedem empréstimo com a respectiva porcentagem.

Quem mais contrata crédito é quem ganha menos. O público com renda média de até R$ 1,5 mil mensais — aproximadamente um salário mínimo — é responsável por 20% de todos os empréstimos solicitados no Ceará. Na ponta oposta, as pessoas que recebem mensalmente acima de R$ 6 mil são as que menos pedem dinheiro emprestado: só 9% do total.

Uma das principais tendências de 2023 segue se repetindo no início deste ano. A maioria das contratações solicitadas de empréstimos são para a abertura de negócios próprios, isto é, pessoas que querem investir em algum empreendimento de sua responsabilidade, em geral, de pequeno porte.

No Ceará, esse segmento, no ano passado, foi responsável por solicitar 23% dos empréstimos. O comportamento é igual em praticamente todos os estados do Nordeste, com exceção da Bahia. Nesses locais, o pedido é sobretudo para investir em um negócio próprio. Nas demais regiões do País, o crédito é destinado principalmente para o pagamento de dívidas.

Os dados do Índice FinanZero apontam ainda que, no Brasil, os pedidos de empréstimo são sobretudo para crédito pessoal para o pagamento de dívidas. Aproximadamente 31% das pessoas que solicitaram dinheiro emprestado em 2023 tiveram por finalidade a quitação de débitos, percentual que vem lentamente diminuindo após o período crítico da pandemia.

Vocação empreendedora

A particularidade do Nordeste para a abertura do próprio negócio não é necessariamente uma surpresa para o setor. Para o diretor operacional da FinanZero, Rodrigo Cerazetto Marques, a região é destaque pelo microempreendedorismo.

"Estamos falando de uma região fortemente marcada pela cultura empreendedora, o que vem posicionando-a entre aquelas onde há mais buscas por crédito para a ampliação ou abertura de novos empreendimentos. Trata-se de pedidos feitos por profissionais atentos às diversas vantagens proporcionadas pelos empréstimos, que tendem a ajudar a impulsionar o empreendedorismo mesmo em meio às dificuldades financeiras", frisa.

Apesar de a maioria do público que solicita empréstimos serem as pessoas com renda de um salário mínimo, Rodrigo Cerazetto ressalta que o público que recebe acima de R$ 3,7 mil mensais também é destaque na contratação de crédito.

"É fundamental enfatizar que a busca por empréstimos para negócio próprio está longe de se restringir apenas às faixas de renda mais baixas. Na verdade, como revelam nossos dados mais recentes, cerca de 40% dos pedidos de crédito para tal finalidade nos dois primeiros meses do ano vieram de solicitantes com renda maior que R$ 3,7 mil — um reflexo do desejo geral de explorar as potencialidades do crédito em meio à instabilidade econômica do país", esclarece.

Crédito por necessidade

A aptidão ao microempreendedorismo no Ceará, que ainda detém destaque em diversos setores produtivos, como participação expressiva no número de empresas exportadoras no Estado, explica que o principal destino do empréstimo é investir em uma segunda renda, não voltado para lazer, mas sim para suprir questões essenciais do rendimento familiar.

Carla Beni, economista e professora de MBA da Fundação Getúlio Vargas (FGV) avalia os pedidos de empréstimo para a abertura de negócios próprios como "empreendedorismo por necessidade", em que o consumidor solicita dinheiro emprestado para investir em um complemento de renda para atingir suas demandas.

"A pessoa que faz um empréstimo para abrir um novo negócio entra numa categoria de necessidade, porque esse valor normalmente vai atender a um negócio em casa e artesanal para uma compra de material inicial, por exemplo. Não se consegue comprar máquinas e equipamentos com este valor", pontua.

Legenda: Microempreendedorismo, como confecção de bolos artesanais, é o principal destino de empréstimos contratados no Estado, aponta pesquisa Foto: Fabiane de Paula

Como a maior parcela da população cearense que pede empréstimos ganha até cerca de um salário mínimo e o valor pedido, em média, é acima do dobro dessa faixa de renda dos cidadãos, Carla Beni infere que os investimentos a serem realizados no negócio indica que o dinheiro será destinado para suprimentos básicos.

Imagine que alguém vai começar uma confecção de bolos, precisa comprar materiais, suprimentos, formas. Então inicia esse processo, mas não chega a comprar um forno específico, por exemplo, esse alguém não consegue ter este valor para conseguir melhorar a produção nesse patamar. Carla Beni Economista e professora de MBA

A especialista arremata a questão do crescimento da contratação de empréstimos com a melhoria dos indicadores socioeconômicos nos últimos anos no Brasil, que voltou a ter ganho real no salário mínimo e, em 2025, passará a ganhar mais de R$ 1,5 mil por mês, de acordo com projeções do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"Estamos com uma massa salarial melhor, o nível também de emprego melhorou, isso aumenta a demanda interna do País. Temos as pessoas com mais condições de comprar bens, serviços, isso também deixa as pessoas mais dispostas a iniciar pequenos negócios. O aumento de 25,85% nesses empréstimos é um reflexo disso, as pessoas se sentem mais estimuladas e têm a necessidade de um complemento de renda", argumenta.