Cearense Vicente Aquino, conselheiro da Anatel, é homenageado por contribuição à implantação do 5G

O cearense Vicente Aquino, conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), foi homenageado pelo Governo Federal por sua contribuição na implantação do 5G no Brasil. Ele foi o relator do processo que trouxe a tecnologia ao país.

Aquino recebeu um troféu e um diploma de honra do ministro das Comunicações, Fábio Faria. A entrega ocorreu nessa quarta-feira (7), em Brasília, no evento "5G Brasil - o legado de um país conectado".

José Roberto Nogueira, CEO da Brisanet, também foi um dos homenageados no momento. No total, 50 pessoas e instituições que contribuíram ao avanço do 5G no País receberam homenagens. Carlos Baigorri, presidente da Anatel, também foi um dos agraciados.

No momento, o Ministério das Comunicações (MCom) também firmou um contrato de R$ 796,7 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para aumentar o acesso à banda larga.

5G no Brasil

A primeira linha de 5G chegou em Brasília no dia 6 de julho. Atualmente, conforme o MCom, todas as 26 capitais brasileiras e o Distrito Federal contam com a conexão.

Em Fortaleza, o 5G chegou no dia 6 de setembro. Cerca de 7 mil antenas da tecnologia estão ativas no Brasil. A conexão é cerca de 100 vezes mais veloz que o 4G.

"Aonde vamos, damos explicação de como foi o leilão no Brasil. Pode mudar qualquer política, mas nada mudará os R$ 42 bilhões captados. Fizemos o melhor leilão de 5G do mundo. Teremos um Brasil conectado, um país do futuro", destacou o ministro Fábio Faria.

