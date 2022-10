5G chega a 80 bairros de Fortaleza, e Anatel diz que 100% da cidade terá cobertura ainda neste ano

Pouco mais de um mês e meio depois da chegada do 5G em Fortaleza, no dia 5 de setembro, a nova geração de rede móvel já chegou a 80 bairros da Capital cearense, cerca de 66% do total.

As informações foram reveladas por Gilberto Studart, gerente regional da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) no Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí.

A cobertura em questão é possibilitada pelo funcionamento de 175 antenas do 5G puro das três operadoras da tecnologia - Tim, Claro e Vivo. Considerando o 5G não puro, que utiliza parte da infraestrutura do 4G, o número de antenas e de bairros cobertos pode ser ainda maior.

"O sucesso que o 5G vem experimentando é proporcional à sua penetração: quanto mais se usa o 5G, mais se aprecia as diferenças e vantagens que essa nova tecnologia oferece. Certamente a adesão da população vem evoluindo de forma acelerada e já é muito grande a aquisição de dispositivos celulares compatíveis", afirma.

O diretor da Anatel ainda projeta que, considerando a velocidade de avanço da cobertura do 5G até o momento, é possível que 100% dos bairros passem a receber a tecnologia ainda este ano, embora ainda haja oscilação de sinal em alguns pontos, variação que já era prevista e vai sendo corrigida aos poucos.

"As altas velocidades experimentadas - superiores a 1 Gbps - e a baixa latência (retardo) fornecem aos usuários uma experiência e qualidade de serviços muito mais satisfatória. É uma tecnologia que é mesmo disruptiva!", dispara.

Confira a lista de bairros com sinal do 5G em Fortaleza:

Meireles Aldeota Papicu Fátima Cidade dos Funcionários Edson Queiroz Parangaba Parque Manibura Vila União Mucuripe Itaperi Carlito Pamplona Damas Maraponga Dionísio Torres Mondubim Pan-Americano Rodolfo Teófilo Jacarecanga Jardim América Quintino Cunha Joaquim Távora Tatuapé Jóquei Clube Vila Peri Luciano Cavalcante Alagadiço Manuel Sátiro Parque Santa Rosa Vicente Pizón Praia do Futuro São João do Tauapé Monte Castelo Antônio Diogo Benfica Centro Cocó Jardim das Oliveiras José Bonifácio José de Alencar Praia de Iracema Parque Iracema Sapiranga Barra do Ceará Barroso Bom Jardim Cristo Redentor De Lourdes Dom Lustosa José Walter Manuel Dias Branco Parque Dois Irmãos Siqueira Varjota

A lista dos bairros foi informada pelas próprias operadoras, Tim e Vivo. Demandada, a Claro não retornou até esta publicação e foram inclusos no levantamento apenas os bairros apontados pela empresa no dia da chegada do 5G na Capital, sem atualizações.

Cobertura em outros municípios

Conforme adiantou o colunista Victor Ximenes, uma medida da Anatel poderá agilizar a implantação do 5G em municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A entidade sinalizou na semana passada que a Siga Antenado – entidade criada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo – comece o processo de migração do sinal de recepção da TV parabólica nas regiões metropolitanas e nas proximidades de cidades com mais de 500 mil habitantes ainda este mês.

O procedimento é um dos passos da "limpeza de faixa", necessária para o estabelecimento do 5G, e inclui a distribuição e instalação gratuita de kits de antena parabólica digital para famílias de baixa renda inclusas no Cadastro Único (CadÚnico).

Conforme a Anatel, a migração permitirá que seja avaliada "possível antecipação da liberação da faixa nessas cidades". Outro passo que precisa ser cumprido são as ações de mitigação de interferências nas estações receptoras do Serviço Fixo por Satélite.

Oficialmente, o calendário de implementação da tecnologia prevê que o 5G começaria nas cidades com mais de 500 mil habitantes a partir de 1º de janeiro de 2023.

