Ceará tem segunda gasolina mais cara do Nordeste; veja preços na região

O Ceará tem a segunda gasolina mais cara do Nordeste, atrás apenas do Rio Grande do Norte, conforme levantamento atualizado da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgado nesta sexta-feira (25).

A gasolina comum é comercializada a um preço médio de R$ 6,32, conforme o balanço. A pesquisa foi realizada em 160 postos do estado.

No Rio Grande do Norte, a gasolina é vendida a preço médio de R$ 6,44. O levantamento foi realizado entre o último domingo (20) e esta sexta-feira (25).

Em comparação com a semana anterior, quando tinha preço médio de R$ 6,14 por litro, o combustível no Ceará subiu 0,20. Era o preço mais caro entre os estados do Nordeste.

Preço médio da gasolina em Fortaleza

Já em Fortaleza, o combustível é vendido a um preço médio de R$ 6,34 - a quinta mais cara do país. Rio Branco é a capital com o maior preço médio no Brasil: R$ 6,64.

Valores no Nordeste