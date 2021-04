Ceará retoma lockdown no fim de semana; veja o que pode funcionar

O Ceará voltará, obrigatoriamente, ao lockdown neste fim de semana. Como determinado no último decreto estadual, a flexibilização do comércio e demais setores autorizados a funcionar vale em dias úteis. Dessa forma, entre sábado (17) e domingo (18), a regra de isolamento social rígido deverá ser cumprida pela população em geral.

Nos próximos dois dias, apenas os estabelecimentos essenciais poderão ter expediente presencial, como segmentos de atenção à saúde, abastecimento de veículos e de venda de alimentos.

O atual decreto foi publicado no dia 10 de abril e vale até domingo (18). Nesta sexta-feira (16), o comitê de acompanhamento da situação da pandemia de Covid-19 no Ceará reúne-se para tratar das medidas que devem valer no Estado a partir de segunda (19).

Veja a lista completa dos serviços que poderão funcionar no fim de semana:

Serviços públicos essenciais;

Farmácias;

Supermercados/congêneres;

Indústria;

Postos de combustíveis;

Hospitais e demais unidades de saúde e de serviços odontológicos e veterinários de emergência;

Laboratórios de análises clínicas;

Segurança privada;

Imprensa, meios de comunicação e telecomunicação em geral;

Funerárias.

Já os setores incluídos no processo de retomada da economia, que começou na última segunda-feira (12) nos 184 municípios do Ceará, deverão fechar as portas no fim de semana.

Não possuem autorização para funcionar entre sábado e domingo:

Comércio de rua e serviços

Shoppings

Restaurantes

Ensino infantil e fundamental de escolas

Igrejas

A única exceção prevista no decreto é para restaurantes de hotéis, pousadas e congêneres, que poderão abrir exclusivamente para o "atendimento de hóspedes, identificados física e individualmente", cabendo a eles a responsabilidade pelo controle.

Por ainda não estarem no cronograma de flexibilização do Governo do Estado, permanecem fechados durante toda a semana: academias, espaços coletivos em condomínios, parques aquáticos, barracas de praia, cinemas, museus e teatros.

O anúncio da reabertura de parte do comércio ocorreu no último dia 10 de abril. Fortaleza estava em lockdown desde o dia 5 de março, enquanto os demais municípios precisaram adotar a estratégia em 13 de março.