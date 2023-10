'Casa Concreta', do Diário do Nordeste, é lançado na CasaCor Ceará 2023

A Casa Cor Ceará 2023 foi palco do lançamento do Casa Concreta, projeto organizado pelo Sistema Verdes Mares (SVM) com foco em conteúdos sobre mercado imobiliário. A edição do SVM Insights ocorreu no espaço do Diário do Nordeste, "Morada & Gastronomia", nesta quinta-feira (26).

O produto Casa Concreta é voltado para integrantes do setor de imóveis, que inclui desde prestadores de serviço até clientes que sonham com uma casa própria. O projeto, com periodicidade definida, será realizado em formato de coluna e podcast no Diário do Nordeste, incluindo entrevistas e análises aprofundadas.

Conforme o Diretor Superintendente do SVM, Ruy do Ceará, o novo projeto se propõe a retratar a realidade do mercado, com conteúdos aprofundados e com credibilidade.

"O Sistema Verdes Mares, como um todo, retrata os movimentos da sociedade, o desenvolvimento da cidade. Fazia tempo que a gente pensava em uma forma de se aproximar ainda mais do mercado imobiliário, que gera renda, que emprega, e que contribui para o desenvolvimento da cidade", afirmou Ruy.

Ruy do Ceará Diretor Superintendente do SVM "A gente queria se aproximar do mercado imobiliário de uma forma que, de fato, tivesse a ver com a nossa forma de atuar, através da geração de bons conteúdos relevantes".

Nesse planejamento, Paulo Angelim surge como uma referência na área. "Levaremos um conteúdo nichado, especializado, ouvindo realmente quem entende e tem credibilidade para falar sobre tal", acrescentou Ruy. Desse modo, buscam ter um aumento da audiência, contribuindo para o setor de imóveis através do conteúdo de relevância.

Missão de informar

Já o Diretor Comercial e de Marketing do SVM, Erick Picanço, reforçou que um dos principais objetivos é informar a sociedade através dos conteúdos produzidos.

"Falar o que tem acontecido nesse mercado, mostrando como as construtoras estão trabalhando, quais são as tendências, as oportunidades e os riscos para o consumidor. Mostrar como você vai conseguir aprender a trabalhar todas as mudanças jurídicas ou técnicas, tanto para fazer uma boa compra, como para tornar o mercado mais informado", disse.

Erick Picanço Diretor Comercial e de Marketing do SVM "Com o podcast, vamos convidar os principais 'players' do nosso mercado: donos de construtora, de corretoras, de fornecedores...O importante é fazer com que o cidadão compreenda a melhor forma de adquirir o imóvel, que é o sonho da casa própria. Esse sonho, inclusive, é o motivo do produto Casa Concreta".

Ao citar a escolha de Paulo Angelim, detalhou: "é um ator extremamente importante desse setor, tendo alta credibilidade. As construtoras e os corretores gostam demais dele. Então, a gente entende que essa voz, que ela é protagonista do mercado, junto com o Diário do Nordeste, pode ser um caminho interessante para que a gente possa levar à comunidade um jeito importante, fácil e diferente de explicar como funciona o setor imobiliário do Ceará".

Impactos no mercado cearense

Para o especialista imobiliário Paulo Angelim, que lidera o projeto, a expectativa é trazer de volta um espaço de debate sobre os grandes temas que envolvem o setor imobiliário, que inclui:

Construção civil;

Decoração;

Materiais de construção;

Financiamento;

Jurídico.

"Nós estamos falando de um mercado primário, porque é um mercado de primeira necessidade. Imóveis. Casa. Segurança. Lar", explicou Paulo.

Segundo o especialista, o projeto é feito pela perspectiva do comprador de imóveis. "O nosso público, o comprador de imóveis, não interessa que categoria ele se encontra. Então, a gente vai construir toda pauta pensando nele".

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Paulo Angelim ainda adiantou alguns temas que devem ser abordados nos primeiros episódios. "Nós vamos falar de urbanismo, planejamento urbano, e temas polêmicos como 'sobe prédio, não sobe prédio', essas grandes construções. Algumas pessoas entendem isso como sendo um dano à cidade, outros entendem como um progresso, então vamos debater esses temas".

As discussões levantadas podem, inclusive, influenciar no mercado cearense. "O propósito é não só informar, mas principalmente instruir, educar a sociedade em relação a esse tema da compra de imóveis. Então, na medida em que a gente transforma esse processo em um processo mais claro, transparente, e seguro, a gente vai aumentar o nível de confiança e a disposição de compra. Esse é o reflexo", concluiu.

As produções começam a ir ao ar até dezembro deste ano.