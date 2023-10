SVM Insights lança projeto 'Casa Concreta' na Casa Cor Ceará com comando de Paulo Angelim

O Sistema Verdes Mares (SVM), maior grupo de comunicação do Nordeste, realizará uma edição do SVM Insights, evento que integra a comunidade de marketing e fomenta a troca de conhecimentos, nesta quinta-feira (26), às 19h, na Casa Cor Ceará, no espaço do Diário do Nordeste, “Morada & Gastronomia”. O destaque desta edição é o lançamento do projeto Casa Concreta, com a condução de Paulo Angelim, especialista renomado do setor de imóveis.

Além da apresentação nesta quinta, o podcast Casa Concreta será transmitido, futuramente, na TV Diário. Chegando como referência de conteúdo sobre o mercado imobiliário, o projeto será realizado, inicialmente, em dois formatos, coluna e podcast no Diário do Nordeste, por meio de entrevistas, matérias e análises especializadas.

O objetivo das produções é dar orientações ao público na busca do imóvel dos sonhos, aprender sobre leis e contratos, além de conhecer as melhores oportunidades de negócios do mercado imobiliário.

O Casa Concreta tem como público-alvo integrantes do setor imobiliário, sejam clientes finais, fornecedores, prestadores de serviço, corretores e incorporadores. “O novo produto tem por objetivo deixar todos os players do setor informados sobre o que de mais novo e interessante está acontecendo nele, embora coloque em primeiro plano as necessidades dos compradores de imóveis”, conta Paulo, que tem mais de 35 anos de experiência no segmento e é autor de best-seller na área.

“O projeto sintoniza com a pulsante expansão do mercado imobiliário, para ajudar tantas pessoas que sonham com a casa própria a torná-la real, concreta, como o nome dessa iniciativa”, destaca Erick Picanço, diretor comercial e de marketing do SVM.

As produções começam a ir ao ar em dezembro deste ano.