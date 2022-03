Carioquinha a R$ 20 o quilo? Valor compra comida para alimentar 10 pessoas; veja comparações

O impacto econômico da guerra da Rússia contra a Ucrânia chega às padarias do Ceará “em breve”, conforme o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria (Sindipan-CE). Ambos os países são os principais exportadores de trigo do mundo. Neste contexto, o custo do quilo do 'carioquinha' deve chegar a R$ 20.

O peso médio do pão francês é de 50 gramas. Portanto, 1 kg representaria 20 unidades deste produto. Esta elevação soma-se a tantas outras em meio à disparada da inflação, pesando no bolso do consumidor.

Para se ter ideia, com R$ 20, é possível comprar itens básicos para uma refeição completa para, pelo menos, 10 pessoas, em Fortaleza. Neste exemplo, considera-se que um quilo de cada alimento sirva bem um grupo deste tamanho.

Conforme preços levantados em supermercados da Capital, com o preço do pão carioquinha, pode-se adquirir um quilo de feijão, de arroz branco e de frango congelado e ainda sobrarem alguns centavos.

Legenda: É possível comprar produtos para uma refeição completa com o dinheiro a ser desembolsado pelo pão carioquinha, em Fortaleza Foto: Shutterstock

Os valores constam na última pesquisa do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), entre os últimos dia 1º e 9 de fevereiro. Veja:

1 quilo de feijão carioca (marca: Kicaldo): R$ 5,75;

1 quilo de arroz branco (marca: Camil) R$ 4,29;

1 quilo de frango congelado (marca: Sadia) R$ 9,50;

Total: R$ 19, 54

Com um pouco menos que esses R$ 20, também compra-se um lanche completo para uma família, com um pacote da tradicional bolacha "cream cracker", de café e uma lata de margarina. Veja:

250 gramas de café (marca: Santa Clara): R$ 7,89;

500 mililitros de margarina (marca: Qualy): 7,49;

400 gramas de bolacha salgada (marca: Fortaleza): R$ 4,59;

Total: R$ 19,97

A majoração é consequência do acirramento da crise geopolítica após a invasão russa à Ucrânia, no último 24 de fevereiro. Ambos os países são produtores de trigo, sendo a Rússia o maior exportador do mundo.

>> Veja lista do Procon para saber onde encontrar produtos mais baratos em Fortaleza

Além disso, o conflito no leste europeu pressiona a inflação brasileira. Além do pão, a alta do trigo também provoca aumentos nos preços de massas e biscoitos.