Aluguel em Fortaleza tem a 2ª maior alta do País; Veja bairros mais caros

O metro quadrado de aluguéis em Fortaleza já subiu, em média, 3,44% no acumulado dos dois primeiros meses do ano, aponta o Índice FipeZap. Em 12 meses, a alta já passa de 14%, segunda maior elevação do País, abaixo apenas de Curitiba. O custo do metro quadrado na Capital chegou a R$ 19,65 no mês passado.

No ranking nacional do preço médio, Fortaleza aparece em 22º. Considerando apenas a região Nordeste, a Capital é a terceira mais cara, perdendo somente para Recife (R$ 36,77) e Salvador (R$ 26,50).

Entre os bairros, a maior variações foi registrada no Cocó, cujos preços saltaram mais de 30% nos últimos 12 meses. O Papicu é outro destaque de inflação, com alta superior a 21% no período.

Já no quesito preço absoluto, o Mucuripe mantém a liderança entre os mais caros, com o metro quadrado se aproximando da casa de R$ 30. Meireles e Cocó formam o top 3 de áreas mais valorizadas.

Veja o top 10 dos bairros com aluguéis mais caros

Bairro Valor m² Variação (12 meses) Mucuripe R$ 29,2 +18,7% Meireles R$ 25,9 +18% Cocó R$ 20,8 +30,9% Aldeota R$ 18,6 +17,7% Centro R$ 17,8 +19,9% Papicu R$ 16,3 +21,8% Fátima R$ 15,5 +15,5% Joaquim Távora R$ 15 +6,1% São João do Tauape R$ 13,5 +3% Dionísio Torres R$ 13,4 +18,3%