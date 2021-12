Prédio de luxo será erguido na Beira-Mar em terreno do antigo Hotel Esplanada

O terreno que, no passado, alicerçava o histórico Hotel Esplanada, dará lugar a um prédio residencial de luxo. Localizado em uma das áreas mais nobres de Fortaleza, na Avenida Beira-Mar com a Avenida Barão de Studart, o edifício deverá ter 40 apartamentos de mais de 600 metros quadrados, apurou a Coluna.

A Dibra (Dias Branco Participações) é a detentora do imóvel e do projeto. A construção do empreendimento ficará a cargo da Idibra, incorporadora e construtura pertencente do Grupo Dias Branco, em parceria com a Diagonal.

Mercado de luxo aquecido

Essa nova adição arquitetônica à orla de Fortaleza reforça o cenário de ebulição no mercado imobiliário de luxo na capital. Somente na Avenida Beira-Mar e proximidades, pelo menos 15 projetos residenciais estão em fase de lançamento ou construção.

Entre os projetos de destaque, está o do Condomínio Ponta Mar, que será construído no terreno do Ponta Mar Hotel, localizado a uma quadra do antigo Esplanada. O projeto prevê apartamentos de até 906 metros, com valores que partem de mais de R$ 8 milhões e chegam a R$ 17 milhões.

Esplanada foi o primeiro 5 estrelas e hospedou até James Bond

Legenda: Hotel foi comprado pelo empresário Ivens Dias Branco, em 2014 Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

Inaugurado em 1978, o Hotel Esplanada, com 230 quartos, foi o primeiro 5 estrelas de Fortaleza e, na época, era o prédio mais alto da Praia de Iracema. O projeto foi assinado pelo famoso arquiteto carioca Paulo Casé.

Chefes de Estado e celebridades do cinema e da música estão entre os famosos que se hospedaram no antigo Hotel Esplanada. O ator britânico Roger Moore, que interpretou James Bond em sete filmes da franquia 007, foi um dos hóspedes mais ilustres.

A passagem de Xuxa Meneghel pelo hotel, também foi marcante. Registros históricos do Diário do Nordeste apontam que a cantora atraiu uma multidão de fãs ao lado de fora do Esplanada, nos anos 1990. Ela ficara hospedada na suíte presidencial.

Legenda: Em 2014, Diário do Nordeste fez cobertura sobre a demolição do hotel Foto: Fac-símile/Diário do Nordeste

Em 2004, o Grupo Otoch, então proprietário do hotel, vendeu a edificação ao grupo português Dorisol Hotels.

Para adquirir e modernizar o empreendimento, que custou R$ 52 milhões, os portugueses tomaram empréstimo de R$ 30 milhões com o Banco do Nordeste (BNB).

A ideia era recuperar o prédio e transformá-lo no Dorisol Fortaleza Grand Hotel. Como garantia do empréstimo, que acabou não sendo pago, o BNB hipotecou o empreendimento.

Em junho de 2014, o empresário cearense Ivens Dias Branco adquirira a propriedade, já com plano de construção de um edifício residencial. O executivo faleceu em 2016.

A demolição do prédio foi concluída em 2015.