Quilo do pão carioquinha em Fortaleza deve passar dos R$ 20

Após a disparada no preço do trigo por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, o quilo do pãozinho em Fortaleza já deve superar, em breve, a marca dos R$ 20. A previsão é do Sindipan (Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará).

"Em decorrência dos sucessivos aumentos do trigo, que foram grandiosos, muito provavelmente, num curto espaço de tempo, talvez no mês que vem, as padarias já estarão aumentando para perto desse valor de R$ 20 (o quilo) ou, dependendo da localização e dos custos, deverão até passar desse valor", projeta Alex Martins, vice-presidente do Sindipan.

Embora haja diferença nos valores praticados entre as padarias, já há estabelecimentos vendendo o carioquinha por R$ 19,50/kg na Capital, conforme apurou a Coluna.

Perspectivas

"As perspectivas não são boas, infelizmente, por conta da guerra. Rússia e Ucrânia são grandes produtoras de trigo. Portanto, é uma crise mundial. As padarias daqui do Ceará deverão ter reajuste muito em breve", informa Martins.

O encarecimento de pães e outros produtos que utilizam trigo na composição se deve à redução da oferta da commodity no mercado global. Somadas, Rússia e Ucrânia produzem quase 15% do trigo global e são responsáveis por 30% de todas as exportações.

Dependente do mercado internacional, o Brasil produz menos da metade do trigo consumido internamente e precisa importar o grão de países como Argentina, Estados Unidos e Canadá.

Além do pão, a inflação do trigo também provoca aumentos nos preços de massas e biscoitos.