Confira o calendário da 6ª parcela do Auxílio Emergencial 2021

Os trabalhadores habilitados a receber o Auxílio Emergencial 2021 começam a receber a sexta parcela do benefício a partir do dia 21 de setembro, caso dos nascidos em janeiro.

O pagamento segue a ordem do mês de nascimento dos beneficiários ou o número do NIS, no caso de quem recebe o Bolsa Família. Veja o calendário para a sexta parcela (exceto Bolsa Família).

CALENDÁRIO DA 6ª PARCELA

Nascidos em

Janeiro: 21/09

Fevereiro: 22/09

Março: 23/09

Abril: 24/09

Maio: 25/09

Junho: 26/09

Julho: 28/09

Agosto: 29/09

Setembro: 30/09

Outubro: 01/10

Novembro: 02/10

Dezembro: 03/10

HORÁRIO DAS AGÊNCIAS

As agências da Caixa abrem das 8h às 13h, de segunda a sexta-feira. Para sacar o auxílio emergencial não é necessário ir à agência durante o horário do expediente, tendo em vista que o saque pode ser feito no caixa eletrônico. Por isso, é importante que o beneficiário opte por horários alternativos e evite filas.

TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA CONTA

Na mesma data em que o saque é liberado, o beneficiário também poderá transferir o valor para outra conta bancária pelo Caixa Tem, utilizando o TED, DOC ou Pix). A outra conta pode ser de qualquer banco e estar no nome de outra pessoa.

A transferência é feita pelo aplicativo Caixa Tem, sem o pagamento de tarifa, e o procedimento é concluído em até 24 horas.

CALENDÁRIO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA QUEM RECEBE BOLSA FAMÍLIA

NIS TERMINADO EM 1

5ª parcela - 18/08

6ª parcela - 17/09

7ª parcela - 18/10

NIS TERMINADO EM 2

5ª parcela - 19/08

6ª parcela - 20/09

7ª parcela - 19/10

NIS TERMINADO EM 3

5ª parcela - 20/08

6ª parcela - 21/09

7ª parcela - 20/10

NIS TERMINADO EM 4

5ª parcela - 23/08

6ª parcela - 22/09

7ª parcela - 21/10

NIS TERMINADO EM 5

5ª parcela - 24/08

6ª parcela - 23/09

7ª parcela - 22/10

NIS TERMINADO EM 6

5ª parcela - 25/08

6ª parcela - 24/09

7ª parcela - 25/10

NIS TERMINADO EM 7

5ª parcela - 26/08

6ª parcela - 27/09

7ª parcela - 26/10

NIS TERMINADO EM 8

5ª parcela - 27/08

6ª parcela - 28/09

7ª parcela - 27/10

NIS TERMINADO EM 9

5ª parcela - 30/08

6ª parcela - 29/09

7ª parcela - 28/10

NIS TERMINADO EM 0

5ª parcela - 31/08

6ª parcela - 30/09

7ª parcela - 29/10