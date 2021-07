Caixa anuncia plano de expansão com 17 novas unidades no Ceará; veja as cidades beneficiadas

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira (20) um plano de expansão com a abertura de 268 unidades em todo o País. A previsão é de que o Ceará receba 17 delas até o fim deste ano. Outras 70 serão abertas em toda a região Nordeste.

Serão 168 unidades para o varejo e 100 especializadas no atendimento a clientes do agronegócio, sendo 14 destas no Nordeste.

De acordo com a Caixa, a ação deve consolidar a presença do banco em todos os municípios brasileiros com mais de 40 mil habitantes, além de expandir o atendimento em microrregiões desassistidas.

Veja as cidades que vão receber novas unidades da Caixa:

Amontada

Aquiraz

Beberibe

Granja

Guaraciaba do Norte

Itarema

Mombaça

Pedra Branca

Viçosa do Ceará

Lavras da Mangabeira

Pentecoste

Caucaia

Fortaleza

Massapê

Missão Velha

Paracuru

Cascavel

Investimento no agronegócio

As 100 unidades especializadas no agronegócio serão exclusivas para o crédito rural, com foco na agricultura familiar e para os pequenos e médios produtores rurais.

No Ceará, o único município a receber este perfil de agência é Cascavel, que já conta com uma agência para atendimento do público em geral.

Novas contratações

Nessa segunda-feira (19), a Caixa anunciou 10 mil contratações, entre empregados e terceirizados, para fortalecer a rede de atendimento.

Com isso, serão convocados 3 mil aprovados no concurso vigente. Além de disponibilizar mil vagas para pessoas com deficiência (PcD) por novo certame que deve ser realizado ainda neste ano.

O plano ainda prevê a contratação de 5,2 mil estagiários e jovens aprendizes e de 800 recepcionistas e vigilantes por meio de empresas terceirizadas.