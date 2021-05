Cadastro do Bolsa Família será feito por aplicativo e não mais por prefeituras, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse, nesta quinta-feira (13), que o cadastro do Bolsa Família passará a ser feito através de um aplicativo, ao invés das prefeituras. Segundo o chefe do Executivo nacional, o Governo Federal está finalizando uma nova versão do programa social.

"Está quase pronto também a questão do novo Bolsa Família. E mais ainda, brevemente a inclusão no Bolsa Família não será mais procurando prefeituras pelo Brasil. Será feito através de um aplicativo", declarou o presidente durante evento em Maceió, Alagoas.

Bolsonaro participou da entrega de 500 unidades habitacionais na capital alagoana. No evento, ele ainda chamou o senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid, de "vagabundo" e "picareta".

Valor médio do benefício deve aumentar

Em meio aos coros do público de "Renan Vagabundo", o gestor nacional chegou a citar a presidência em meio ao discurso. "Se esse indivíduo quer fazer um show tentando me derrubar, não o fará. Somente Deus me tira daquela cadeira", afirmou.

No fim de abril, Bolsonaro disse que o governo pretende elevar a média do benefício pago pelo Bolsa Família de cerca de R$ 190 para R$ 250 a partir de agosto ou setembro. Na ocasião, ele não especificou a origem dos recursos financeiros para o aumento.

Segundo o presidente, o auxílio emergencial pago em 2020 gerou mais gastos do que dez anos de Bolsa Família.

"Hoje a média está em R$ 192. O auxílio emergencial está em R$ 250. É pouco, sei que é pouco, mas é muito maior que a média do Bolsa Família. A gente pretende passar para R$ 250 agora em agosto ou setembro", afirmou Bolsonaro.