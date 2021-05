Senador alerta em CPI da Covid-19 que caixa com material alérgico foi enviada aos gabinetes

O senador Marcos Rogério (DEM-RO) alertou, durante a sessão da CPI da Covid-19 desta quinta-feira (13) , que uma caixa enviada aos gabinetes dos parlamentares contém um material que pode causar reação alérgica. O pacote faria parte de uma campanha de defesa dos direitos dos animais.

"A minha assessora teve contato com esse objeto e desenvolveu uma reação alérgica. Então, estou apenas advertindo os colegas senadores e seus respectivos gabinetes. Me parece ser uma campanha legítima, mas parece que é um material de gesso", relatou o senador aos demais membros da comissão.

Em um vídeo divulgado pela equipe do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), é possível ver o objeto, no formato de coelho na cor rosa, que seria o causador da alergia.

"A gente está usando máscara, e mesmo com máscara, o cheiro [do coelho] é muito forte. A gente não vai tocar nisso não", disse um dos funcionários do gabinete do político na gravação.