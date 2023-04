Bradesco fora do ar? Usuários relatam problemas no aplicativo nesta sexta (28)

O aplicativo do Bradesco apresentou instabilidade, na tarde desta sexta-feira (28). Nas redes sociais, o nome do banco entrou para os Trending Topics do Twitter.

Na rede social, usuários reclamam que o aplicativo não está logando normalmente e não está realizando transações via Pix.

De acordo com a plataforma Downdetector, 72% dos usuários do banco relatam problemas no login do aplicativo móvel e outros 15% apontam problemas em operações no internet banking.

Erro 900

Um dos erros apontados por uma usuária é o 'Error 900'. "Mais um dia que o aplicativo do Bradesco não funciona", escreveu. "Algo deu errado por aqui... Mas você pode acessar sua conta pelo internet Banking (computador) ou, se preferir, voltar mais tarde", dizia a foto.

Outra internauta criticou o mau funcionamento do aplicativo em pleno 'sextou'. "Bradesco, sem pix, sem funcionar, em plena sexta", reclamou. Outro usuário publicou uma foto relatando o problema. "Preciso fazer uma transferência e me deparo com este erro sempre que preciso logar", escreveu.

O Banco Bradesco confirmou os "momentos de intermitência pontuais", contudo, os serviços já retornaram a normalidade. "Todos os canais operam normalmente", concluiu.