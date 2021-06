Bolsonaro deve assinar até sexta-feira (25) prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve assinar a medida provisória que prorroga o auxílio emergencial por três meses até a próxima sexta-feira (25). Assim, o benefício será concedido até outubro deste ano. A informação é da colunista Carla Araújo, do portal Uol.

Conforme apuração da jornalista, as parcelas desta nova rodada devem variar de R$ 150 a R$ 375. Durante reunião com representantes da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), nesta quarta-feira (23), o ministro Paulo Guedes disse que a prorrogação deve sair em breve.

3ª PARCELA DO BENEFÍCIO

A Caixa Econômica começou a liberar a terceira parcela do auxílio emergencial ao público geral no último domingo (20) para trabalhadores nascidos em janeiro.

Já os beneficiários do Bolsa Família começaram a receber o dinheiro na quinta-feira (17), conforme o calendário regular de pagamentos do benefício.

A data de saque em espécie se inicia no dia 13 de julho e segue até o dia 12 de agosto. No entanto, vale lembrar que o Banco Central informou que, desde o dia 30 de abril, os beneficiários poderão usar o Pix para movimentar o dinheiro recebido.

Os trabalhadores devem consultar se estão aptos a receber a terceira parcela do auxílio emergencial através do site da Dataprev. Isso porque o Ministério da Cidadania vai reavaliar mensalmente os critérios de elegibilidade de todos os beneficiários.

Em caso de pedido negado, a pasta deve divulgar o novo período de contestação que deve ocorrer, também, no site da Dataprev.

AUXÍLIO NA PANDEMIA

O programa 'Auxílio Emergencial' foi criado ainda em 2020, com o início da pandemia e o fechamento de diversas atividades econômicas em solo brasileiro.

Somente em 2020, o governo disponibilizou cerca de R$ 300 bilhões com o auxílio. Inicialmente, o valor das parcelas era de R$ 600, mas logo depois caiu para R$ 300.

CONFIRA CALENDÁRIO COMPLETO

NASCIDOS EM JANEIRO

1ª parcela - 6/4

Saque - 4/5

2ª parcela - 16/5

Saque - 31/5

3ª parcela - 20/6

Saque - 13/7

4ª parcela - 23/7

Saque - 13/8

NASCIDOS EM FEVEREIRO

1ª parcela - 9/4

Saque - 6/5

2ª parcela - 18/5

Saque - 1/6

3ª parcela - 23/6

Saque - 15/7

4ª parcela - 25/7

Saque - 17/8

NASCIDOS EM MARÇO

1ª parcela - 11/4

Saque - 10/5

2ª parcela - 19/5

Saque - 2/6

3ª parcela - 25/6

Saque - 16/7

4ª parcela - 28/7

Saque - 19/8

NASCIDOS EM ABRIL

1ª parcela - 13/4

Saque - 12/5

2ª parcela - 20/5

Saque - 4/6

3ª parcela - 27/6

Saque - 20/7

4ª parcela - 1/8

Saque - 23/8

NASCIDOS EM MAIO

1ª parcela - 15/4

Saque - 14/5

2ª parcela - 21/5

Saque - 8/6

3ª parcela - 30/6

Saque - 22/7

4ª parcela - 3/8

Saque - 25/8

NASCIDOS EM JUNHO

1ª parcela - 18/4

Saque - 18/5

2ª parcela - 22/5

Saque - 9/6

3ª parcela - 4/7

Saque - 27/7

4ª parcela - 5/8

Saque - 27/8

NASCIDOS EM JULHO

1ª parcela - 20/4

Saque - 20/5

2ª parcela - 23/5

Saque - 10/6

3ª parcela - 6/7

Saque - 29/7

4ª parcela - 8/8

Saque - 30/8

NASCIDOS EM AGOSTO

1ª parcela - 22/4

Saque - 21/5

2ª parcela - 25/5

Saque - 11/6

3ª parcela - 9/7

Saque - 30/7

4ª parcela - 11/8

Saque - 1/9

NASCIDOS EM SETEMBRO

1ª parcela - 25/4

Saque - 25/5

2ª parcela - 26/5

Saque - 14/6

3ª parcela - 11/7

Saque - 4/8

4ª parcela - 15/8

Saque - 3/9

NASCIDOS EM OUTUBRO

1ª parcela - 27/4

Saque - 27/5

2ª parcela - 27/5

Saque - 15/6

3ª parcela - 14/7

Saque - 6/8

4ª parcela - 18/8

Saque - 6/9

NASCIDOS EM NOVEMBRO

1ª parcela - 29/4

Saque - 1/6

2ª parcela - 28/5

Saque - 16/6

3ª parcela - 18/7

Saque - 10/8

4ª parcela - 20/8

Saque - 9/9

NASCIDOS EM DEZEMBRO

1ª parcela - 30/4

Saque - 4/6

2ª parcela - 30/5

Saque - 17/6

3ª parcela - 21/7

Saque - 12/8

4ª parcela - 22/8

Saque - 10/9

CALENDÁRIO DO AUXÍLIO PARA PÚBLICO DO BOLSA FAMÍLIA



O calendário de pagamentos para os beneficiários do Bolsa Família segue as datas regulares do benefício, a partir do número final do NIS.