BNB e Agência Francesa assinam contrato de R$ 787,5 mi para investimentos em energia e saneamento

O Banco do Nordeste (BNB) assinou, nesta quarta-feira (14), contrato no valor de 150 milhões de euros - R$ 787,5 milhões - com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). Os recursos serão destinados a investimentos em energia renovável e saneamento em toda a área de atuação do banco.

Durante a cerimônia de assinatura, o presidente do BNB, Paulo Câmara, frisou que o Nordeste precisa de um olhar diferenciado e de atores que possam contribuir para a diminuição da desigualdade social.

Legenda: BNB e AFD firmam contrato para investimento em energia renovável e saneamento. Foto: Fabiane de Paula

Paulo Câmara Presidente do BNB Hoje, a gente tem a possibilidade de firmar mais uma parceria com uma instituição renomada, que olha o que está acontecendo no mundo, e que viu uma oportunidade importante de fazer essa ação, junto com o BNB, visando áreas que dialogam com o que a gente quer, que é um desenvolvimento sustentável".

'Nordeste é prioridade absoluta'

Legenda: A diretora regional da AFD, Laetitia Dufay, pontuou que a AFD busca renovar o progresso socioeconômico e a redução das desigualdades. Foto: Fabiane de Paula

A diretora regional da AFD, Laetitia Dufay, ressaltou que a instituição reconhece a importância do BNB para áreas como desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, inovação e soluções em políticas públicas.

A executiva também pontuou que, ao estabelecer parcerias estratégicas com o Brasil, a AFD busca fortalecer os laços entre os países e renovar o progresso socioeconômico e a redução das desigualdades.

"Na estratégia da AFD no Brasil, a região Nordeste é uma prioridade absoluta, porque se destaca como um centro único de potencialidade e oportunidade para investir em setores-chave, como energia renovável, água e saneamento, infraestrutura, turismo e agricultura sustentável", detalhou.

