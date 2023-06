BNB é eleito banco de desenvolvimento do ano na América Latina

O Banco do Nordeste (BNB) foi eleito o "banco de desenvolvimento do ano” pela Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento (Alide), entre 85 instituições de 37 países.

A premiação foi recebida pelo diretor de Negócios do BNB, Anderson Possa, em cerimônia realizada ontem (1º), em San Pedro Sula, Honduras, durante a 53ª Assembleia Geral da Alide. Ele representou o presidente da instituição, Paulo Câmara, no evento.

Fomento sustentável

“Esse prêmio reflete o trabalho que todos os colegas do Banco do Nordeste têm feito em prol da população, do fomento sustentável das atividades produtivas nas nossas regiões, gerando emprego e renda, cumprindo assim nossa missão de desenvolvimento. Estamos fazendo isso com muito sucesso", destacou Possa.

A condecoração se deu após avaliação de júri internacional independente. Entre os fatores observados, estão o fato de a atuação da instituição financeira estar em consonância com a Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU).