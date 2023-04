BNB lidera ranking de captação líquida entre bancos públicos

O Banco do Nordeste (BNB) conquistou, em março, o 1º lugar no ranking de captação líquida da indústria de fundos de investimento entre os bancos públicos no Brasil.

O resultado de março foi de R$ 477 milhões. Na lista global, que inclui todas as instituições financeiras públicas e privadas, a posição do BNB foi a 14ª. O Banco também foi destaque em renda fixa, ficando novamente em primeiro lugar entre os bancos públicos e na 15ª posição entre os gestores.

O ranking é elaborado pelo Sistema Quantum, plataforma de inteligência de mercado que acompanha o desempenho dos fundos de investimento e indicadores econômicos do sistema financeiro nacional.

Em abril, o BNB alcançou a marca histórica de R$ 10 bilhões de Patrimônio Líquido sob sua gestão. Quando comparado ao patrimônio do ano de 2021, que era de R$ 6,7 bilhões, o crescimento foi de 49% no total de ativos geridos.

