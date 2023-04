Izolda Cela é nomeada para Conselho de Administração do Banco do Nordeste

A ex-governadora do Ceará e atual secretária-executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela, foi nomeada para o Conselho de Administração do Banco do Nordeste (BNB), apurou esta Coluna.

O nome de Izolda foi confirmado após reunião do colegiado, realizada ontem (18). Ela será a representante do Ministério da Fazenda, ocupando cargo que estava vacante.

Também foi incluído no grupo Adauto Modesto Júnior, que será outro representante da Fazenda.

Com as nomeações, o Conselho de Administração do banco passa a ter a seguinte composição:

Saumíneo da Silva Nascimento (presidente do Conselho)

Paulo Câmara (atual presidente do BNB)

Adauto Modesto Júnior

Leonardo Faletti

Luiz Alberto da Silva Júnior

Izolda Cela

Romildo Rolim (Ex-presidente do BNB)

O Conselho de Administração é o órgão que fixa a orientação geral da política administrativa e operacional do Banco do Nordeste e tem, na forma prevista em lei e no Estatuto, atribuições estratégicas, orientadoras, eletivas e fiscalizadoras, não abrangendo funções operacionais ou executivas.

Diretoria

Há expectativa ainda sobre indicações para os cargos de diretoria do BNB. Segundo noticiou o colunista Inácio Aguiar, do Diário do Nordeste, existem intensas disputas para estas vagas, que possuem altos salários e influência nos rumos de áreas relevantes da instituição.

