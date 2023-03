Banco do Nordeste confirma Paulo Câmara como novo presidente

O Banco do Nordeste (BNB) confirmou, em fato relevante publicado na manhã desta quarta-feira (29), Paulo Câmara como o novo presidente da instituição. Câmara foi governador de Pernambuco por dois mandatos, de 2015 a 2022.

O nome de Câmara foi aprovado pelo Conselho de Administração do banco, em reunião ocorrida às 8h30. Ele toma posse ainda hoje, substituindo José Gomes da Costa, que ficou pouco mais de um ano à frente da instituição financeira.

A presidência do BNB é um dos cargos mais cobiçados do Nordeste no ecossistema político. O banco é uma poderosa máquina desenvolvimentista. Somente no ano passado, desembolsou R$ 49 bilhões em empréstimos e financiamentos para empresas, um volume recorde.

Uma decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Ricardo Lewandowski, neste mês de março, abriu caminho para Câmara comandar o BNB. Lewandowski suspendeu dispositivos da Lei das Estatais que impediam a indicação de políticos para postos de diretoria em empresas públicas.

Câmara se desfiliou do PSB em janeiro, após 10 anos na legenda.

Currículo

O ex-governador de Pernambuco é graduado em Ciências Econômicas e pós-graduado em contabilidade e controladoria governamental, além de possuir mestrado em gestão pública para o desenvolvimento do Nordeste.

É auditor do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, tendo exercido, ainda, a carreira administrativa, no Banco do Brasil, no período de 1993 a 1994, foi Secretário de Administração de Pernambuco (2007 a 2010), Secretário de Turismo de Pernambuco no exercício de 2010, Secretário da Fazenda de Pernambuco

de 2011 a 2014.

Nova composição da diretoria do BNB

Paulo Henrique Saraiva Câmara – Presidente;

Anderson Aorivan da Cunha Possa – Diretor de Negócios;

Bruno Ricardo Pena de Sousa – Diretor de Planejamento;

Haroldo Maia Júnior – Diretor de Administração;

Lourival Nery dos Santos – Diretor de Controle e Risco;

Luiz Abel Amorim de Andrade – Diretor Financeiro e de Crédito;

Thiago Alves Nogueira – Diretor de Ativos de Terceiros.

